BURNABY, BC, le 8 mars 2022 /CNW/ - La crise sanitaire a causé davantage de défis sans précédent pour les populations les plus vulnérables du pays. De plus, elle souligne les inégalités sociales et économiques qui engendrent la traite des personnes et d'autres formes d'exploitation qui touchent de façon disproportionnée les femmes, les filles et les personnes marginalisées. Ces crimes haineux bouleversent les victimes, les survivants ainsi que leur famille, leur communauté et la société en générale.

Pour marque la Journée internationale des Femmes, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a rencontré la division britanno-colombienne de l'Armée du salut pour discuter de Propel Development Program for Survivors of Human Trafficking, un projet qui autonomise les survivants et les victimes de la traite des personnes. Un total de 14 projets semblables ont reçu 5,12 millions de dollars sur cinq ans grâce au Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé.

Le projet de l'Armée du salut a déjà reçu 850 000 $ pour ce projet; il aide de deux façons. Premièrement, il fournit un logement subventionné par la province temporaire pour les survivants de travail forcé ou de trafic sexuel pour les aider à obtenir leur indépendance. Deuxièmement, il appuie un centre de perfectionnement pour les survivants de la traite des personnes de 16 ans et plus pour qu'ils puissent obtenir des formations spécialisées et de l'éducation. Ce projet aide les survivants davantage dans leur transition vers une vie indépendante en leur donnant accès aux possibilités d'emploi, au bénévolat, aux liens culturels, aux mentorats autochtones. Ainsi, les survivants ont la chance d'établir des liens communautaires à long terme.

Nous avons fait des progrès pour lutter contre ce crime abominable. Cependant, nous avons beaucoup plus de travail à faire pour faire du Canada un pays plus sécuritaire et plus résilient. Pour cette raison, le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ces partenaires pour aider les populations à risques, les victimes et les survivants à obtenir les soutiens et les ressources dont ils ont besoin.

« Le travail des organisations comme l'Armée du salut est indispensable. Je suis très fier de souligner la façon dont des fonds fédéraux ont été utilisés pour autonomiser les survivants de la traite des personnes qui peuvent désormais se réintégrer à la société, guérir et se rétablir. Avec des projets comme celui-ci, nous travaillons ensemble pour bâtir un pays sécuritaire et inclusif, sans exploitation ou violence. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

« La traite des personnes semble être un problème qui n'existe pas au Canada. Mais, en réalité, c'est chez nous aussi et ça se produit à un rythme alarmant, touchant des milliers de Canadiens chaque année. Grâce à la générosité et l'aide de Sécurité publique Canada, et la direction du ministre Mendicino, nous avons lancé un nouveau projet, le premier de son genre au Canada. Ce financement et ce programme représentent l'engagement du Canada à appuyer les victimes de la traite des personnes et à apporter des changements durables. Cet argent représente l'espoir, la résilience et la dignité pour de nombreuses personnes vulnérables. Ensemble, nous nous unissons avec les survivants pour mettre fin à la traite des personnes au Canada. »

- Marian De Martino, directrice illuminate, Armée du salut

En septembre 2019, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Avec un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et 10,28 millions par la suite, cette stratégie combine les efforts fédéraux pour contrer ce crime.





a lancé la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes. Avec un investissement de 57,22 millions de dollars sur cinq ans et 10,28 millions par la suite, cette stratégie combine les efforts fédéraux pour contrer ce crime. Cette somme s'ajoute aux 14,51 millions de dollars sur cinq ans et de 2,89 millions de dollars par année pour créer la Ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes, lancé mai 2019.





Après un appel de propositions, le gouvernement du Canada a annoncé l'octroi de 22,4 millions de dollars sur quatre ans à 63 organisations en 2020-2021 pour des projets qui offrent des services de soutien aux victimes et aux survivants.





a annoncé l'octroi de 22,4 millions de dollars sur quatre ans à 63 organisations en 2020-2021 pour des projets qui offrent des services de soutien aux victimes et aux survivants. De ces fonds, Sécurité publique, par l'entremise du Programme de contribution pour combattre les crimes graves et le crime organisé, a versé 5,12 millions de dollars sur quatre ans à 14 projets qui contrent la traite des personnes. De ce nombre, onze projets sont soit menés par des Autochtones ou offrent des soutiens à la population autochtone.

