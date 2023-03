OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes 2023, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, a annoncé le nom de bénéficiaires de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE).

La SFE est une initiative de près de 7 milliards de dollars qui vise à éliminer les obstacles systémiques que rencontrent les femmes lorsqu'elles cherchent le financement, les ressources et les réseaux qui les aideront à se lancer en affaires, à faire croître leur entreprise ou à accéder aux marchés internationaux.

Huit nouveaux projets obtiendront 25 millions de dollars au titre de la première phase de financement du Fonds pour l'écosystème de la SFE.

Quinze organismes recevront 40 millions de dollars pour l'administration de la deuxième phase du Fonds pour l'écosystème de la SFE.

Cinq organismes obtiendront 15 millions de dollars pour l'administration de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque.

Les huit projets approuvés pour la première phase du Fonds pour l'écosystème de la SFE visent à offrir de la formation, un soutien à l'accélération commerciale ainsi que des occasions de réseautage et de mentorat aux femmes mal desservies de communautés diverses pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires.

Les bénéficiaires de financement au titre de la deuxième phase du Fonds pour l'écosystème de la SFE soutiendront les femmes entrepreneures dans leurs domaines de prédilection, dont les secteurs des soins, de la vente au détail et des services, et offriront un soutien dans les régions rurales, éloignées et nordiques.

Depuis son lancement, le Fonds pour l'écosystème de la SFE a aidé plus de 10 000 femmes à lancer une entreprise et plus de 12 000 femmes à faire prendre de l'expansion à leur entreprise existante.

Les femmes doivent surmonter des défis pour obtenir des capitaux. En 2020, les jeunes entreprises dirigées par des femmes n'ont obtenu que 2,3 % du financement de capital de risque à l'échelle mondiale. Les femmes sont aussi sous-représentées au sein des sociétés d'investisseurs. Elles ne représentent que 15,2 % des associés des sociétés de capital de risque canadiennes et 16,7 % des investisseurs providentiels.

Les bénéficiaires élaboreront des projets pour aider les femmes à obtenir du capital de risque, faire augmenter la représentation des femmes dans le secteur du capital de risque et veiller à ce que ce dernier soit sensibilisé aux préjugés sexistes et inconscients liés à ses opérations.

Ces initiatives se situent dans le prolongement des investissements historiques faits par le gouvernement depuis 2015 pour soutenir les femmes. Il a, entre autres, légiféré en matière d'équité salariale, bonifié l'Allocation canadienne pour enfants, octroyé un financement spécial pour soutenir les femmes entrepreneures durant la pandémie, conclu des ententes pour que les provinces et les territoires fournissent des services de garde d'enfants à 10 $ par jour, et engagé plus de 530 millions de dollars pour le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citations

« À l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous célébrons le talent et les réalisations incroyables des femmes, et soulignons les mesures concrètes de notre gouvernement pour que chaque femme compte. Les femmes canadiennes ont prouvé à maintes reprises leur résilience et leur dévouement en tant qu'entrepreneures. Pourtant, bon nombre d'entre elles continuent de faire face à des obstacles qui les empêchent d'atteindre leur plein potentiel entrepreneurial. L'annonce d'aujourd'hui constitue un autre pas en avant pour éliminer les préjugés liés au genre et aider les femmes de tous les horizons à mettre leur talent et leurs compétences au service des Canadiens. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Faits en bref

