Journée internationale des droits des femmes - Un appel à poursuivre les efforts pour une société égalitaire et exempte de violence envers les femmes

QUÉBEC, le 6 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, rappelle à toutes et à tous l'importance de poursuivre les efforts nécessaires pour bâtir une société où prime l'égalité entre les femmes et les hommes, et où aucune forme de violence n'est tolérée.

Cette journée thématique, instaurée à l'initiative de l'Organisation des Nations Unies en 1977, se veut un moment privilégié de réflexion sur le chemin parcouru, l'occasion de dresser un bilan des progrès réalisés et de réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles.

Elle permet également de rappeler que malgré l'égalité de droit reconnue, des stéréotypes sexistes persistants continuent d'alimenter des inégalités, comme le partage inéquitable des responsabilités familiales et professionnelles, freinant l'autonomie économique des femmes et leur accès aux postes décisionnels.

Rencontre avec des membres de la cellule d'intervention rapide Alerte Lanaudière

La ministre Caroline Proulx a rencontré, aujourd'hui, des membres de la cellule d'intervention rapide Alerte Lanaudière. Une cellule d'intervention rapide est un mécanisme de concertation en appréciation et gestion des risques d'homicides en contexte conjugal. Elle sert à assurer un filet de sécurité autour de la victime de violence conjugale et de son entourage.

Coordonnée par la Table de concertation en matière de violence conjugale de Lanaudière, Alerte Lanaudière regroupe 18 organisations partenaires, dont des corps policiers et des maisons d'hébergement. Entre 2024 et 2025, elle a déclenché 24 cellules de crise et formé 158 intervenantes et intervenants, démontrant l'efficacité de ce filet de sécurité indispensable pour la région.

Par ailleurs, en marge du 8 mars, une campagne de sensibilisation en matière de violence conjugale est en cours. Elle vise à responsabiliser les auteurs de violence et à mobiliser l'entourage des auteurs et des victimes à jouer un rôle actif dans la lutte contre la violence conjugale.

Citation :

« Cette journée internationale est un rappel que nous devons continuer à unir nos efforts pour un Québec où l'égalité entre les femmes et les hommes est une réalité et où aucune forme de violence envers les femmes n'est tolérée. L'atteinte de l'égalité de fait et la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale passent par l'éducation et la sensibilisation. J'invite toute la population, et particulièrement les hommes à titre d'alliés, à être des modèles pour les générations futures. Poursuivons nos efforts collectifs pour que chaque Québécoise puisse vivre en sécurité, libre de ses choix, et atteindre son plein potentiel. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a octroyé un financement récurrent de 823 800 $ sur quatre ans pour soutenir la mission de la cellule Alerte Lanaudière.

L'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité du gouvernement du Québec. L'importance de cet engagement a été réaffirmée avec la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027 (Stratégie égalité) qui totalise des investissements de 124 millions $ sur cinq ans.

Aussi, la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 vient également consolider l'action gouvernementale en la matière. Elle prévoit des financements pour sensibiliser la population aux conséquences de ces violences dont les victimes sont encore majoritairement des femmes et des filles.

Les investissements initiaux pour le déploiement de la Stratégie intégrée en violence par 19 ministères et organismes gouvernementaux étaient de 462,4 millions $ sur cinq ans. Depuis, 97,3 millions $ ont été ajoutés dans le cadre d'un Accord Canada-Québec signé le 6 novembre 2023 pour bonifier les actions.

