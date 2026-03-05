/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : ANNONCE CONCERNANT DES RESSOURCES D'HÉBERGEMENT POUR FEMMES ET ENFANTS/

MRC DE L'ISLET, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la Municipalité régionale de comté (MRC) de L'Islet invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse portant sur des ressources d'hébergement pour femmes et enfants dans la MRC de L'Islet.

L'activité se déroulera le 5 mars 2026 en présence de la whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke, l'honorable Élizabeth Brière, du député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, au nom de la ministre responsable de l'habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, du préfet de la MRC de L'Islet, M. Normand Caron, et d'autres partenaires.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence

DATE : 5 mars 2026 HEURE : 18 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

