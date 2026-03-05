Inauguration de 17 logements sociaux et abordables destinés à des aînés à Deschambault-Grondines

DESCHAMBAULT-GRONDINES, QC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Municipalité de Deschambault-Grondines et la Coopérative de solidarité en habitation des Marées ont inauguré aujourd'hui 17 logements sociaux et abordables destinés à des personnes âgées en légère perte d'autonomie à Deschambault-Grondines. Il s'agit d'un investissement de près de 7,4 M$.

Cet événement a eu lieu en présence du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, au nom de la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, de l'adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et député de Portneuf, M. Vincent Caron, du maire de Deschambault-Grondines, M. Sylvain Ouimet, et du président de la Coopérative de solidarité en habitation des Marées, M. Patrick Bouillé.

Le gouvernement du Québec a contribué à la réalisation de ce projet en y accordant plus de 5 M$ provenant de la Société d'habitation du Québec (SHQ), qui garantit également le prêt hypothécaire contracté par la coopérative. De son côté, la Municipalité de Deschambault-Grondines y a investi plus de 115 000 $ pour l'achat du terrain et offre également un congé des taxes foncières de 10 années à la coopérative.

Citations :

« Offrir des logements de qualité, sécuritaires et abordables à nos aînés est au cœur de notre mission. Avec ce projet, nous poursuivons notre engagement à créer des milieux de vie humains et adaptés, partout au Québec. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Dans Portneuf comme ailleurs au Québec, notre gouvernement pose des gestes concrets pour répondre aux besoins en logement. La Coopérative de solidarité des Marées illustre parfaitement ce que nous pouvons accomplir lorsque les partenaires locaux, municipaux et gouvernementaux avancent ensemble. »

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis particulièrement fier de voir un milieu de vie comme celui-ci , qui a pris naissance chez nous, à Deschambault-Grondines. Grâce à l'engagement des partenaires et de la Coopérative, nos aînés ont accès à un environnement de qualité, adapté à leurs besoins. »

Vincent Caron, député de Portneuf

« Nos aînés ont façonné notre municipalité. Ils ont construit nos rues, nos institutions, notre identité. Ils ont contribué à faire de notre village ce qu'il est aujourd'hui. Leur offrir la possibilité de rester chez eux, dans leur milieu, entourés de leurs repères, de leurs souvenirs et de leur communauté, n'était pas seulement un souhait -- c'était une priorité. C'était un objectif essentiel. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. »

Sylvain Ouimet, maire de Deschambault-Grondines

« Au nom des membres du conseil d'administration de la Coopérative de solidarité en habitation des Marées, je tiens aujourd'hui à rendre hommage à tous les bénévoles qui se sont relayés depuis 10 ans pour mener ce projet communautaire jusqu'à sa concrétisation. Cette initiative est celle des gens d'ici, guidés par Sosaco et soutenus depuis la première heure par la Municipalité et le gouvernement du Québec. Merci à tous les partenaires du milieu qui ont rendu ce rêve possible! »

Patrick Bouillé, président de la Coopérative de solidarité en habitation des Marées

Faits saillants :

Jusqu'à 13 des 17 ménages de l'immeuble ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui limitera leur contribution au paiement de leur loyer à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité de Deschambault-Grondines.

La Coopérative de solidarité en habitation des Marées a aussi obtenu des aides financières de 150 000 $ du Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables, de 100 000 $ de la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf et de 15 000 $ de la MRC de Portneuf.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

