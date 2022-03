Leucan a choisi la Journée internationale des droits des femmes pour faire cette annonce afin de célébrer les réalisations scientifiques, humaines, politiques et sociales des femmes du Québec. Assumées, influentes, courageuses, inspirantes et audacieuses ; voilà cinq qualités qu'ont en commun celles qui font de notre société un monde meilleur. Ce sont aussi des caractéristiques partagées par les femmes qui deviennent les visages officiels de cette campagne de Leucan.

Redéfinir les diktats de beauté

Avec la collaboration des Audacieuses, Leucan contribue à démontrer que toutes les femmes peuvent s'accomplir comme elles l'entendent, peu importe leur apparence. Les Audacieuses ont ainsi accepté l'invitation à défier les diktats de la beauté et à prouver à toutes et à tous que les cheveux ne les définissent pas et que la féminité ne tient pas à sa chevelure.

Encore aujourd'hui, trop de femmes ne peuvent faire ce qu'elles désirent de leur corps. La prise de position par l'exemple est un message puissant, surtout lorsqu'il est porté par des femmes accomplies, d'horizons différents. « Les Audacieuses, édition 2022, ont des parcours extraordinaires. Leucan espère que le geste qu'elles posent inspirera chaque jeune fille, chaque femme, à s'identifier aux Audacieuses », mentionne Julie Veilleux, directrice des communications de Leucan.

Ce geste est aussi un message de soutien pour tous les enfants qui perdent leurs cheveux lors de leurs traitements contre le cancer. Les Audacieuses unissent leur voix pour leur dire : « Vous êtes beaux, vous êtes forts et vous êtes inspirants. Nous sommes avec vous de tout cœur ».

Les Audacieuses 2022 : une 2e édition inspirante

Les Audacieuses de la première édition ont provoqué une vague de générosité à travers la province. Cette année encore, Leucan compte sur un nouveau groupe de femmes exceptionnelles pour véhiculer son message d'espoir. Chaque Audacieuse, à sa manière, possède une feuille de route aussi inspirante qu'impressionnante :

Evelyne Audet , Animatrice, 91.9 sports, RDS, Évasion

, Animatrice, 91.9 sports, RDS, Évasion Janice Bailey , Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

, Directrice scientifique, Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies Magalie Bourdeau , Associée, Demers Beaulne , vice-présidente du conseil d'administration de Leucan et mère d'un enfant atteint de cancer

, Associée, , vice-présidente du conseil d'administration de Leucan et mère d'un enfant atteint de cancer Julie Charbonneau , Entraineuse privée, coach de boxe et mère d'un enfant atteint de cancer

, Entraineuse privée, coach de boxe et mère d'un enfant atteint de cancer Véronique De Sève , Directrice développement des affaires, Fondaction

, Directrice développement des affaires, Fondaction Isabelle Jean , Vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries, Loto-Québec

, Vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries, Loto-Québec Garihanna Jean-Louis , Humoriste, comédienne et conférencière

, Humoriste, comédienne et conférencière Natasha Kanapé Fontaine , Écrivaine, poétesse, traductrice, peintre et actrice innue

, Écrivaine, poétesse, traductrice, peintre et actrice innue Audrey Morin , Pharmacienne-propriétaire affiliée à Proxim

, Pharmacienne-propriétaire affiliée à Proxim Catherine Newman , Vice-présidente Finance, rapports financiers, iA Groupe financier

En posant ce geste audacieux, ces femmes exceptionnelles se fixent aussi comme objectif d'amasser 200 000 $ pour Leucan. Les dons permettront à Leucan de poursuivre sa mission et d'accompagner les familles qui reçoivent un diagnostic de cancer et de les aider financièrement, en plus d'investir dans la recherche clinique en oncologie pédiatrique.

Pour plus d'information sur le projet et pour soutenir Les Audacieuses, visitez audacieuses.tetesrasees.com.

