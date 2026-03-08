Journée internationale des droits des femmes 2026 - La FMSQ célèbre le leadership médical au féminin

MONTRÉAL, le 8 mars 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) souligne l'apport exceptionnel de ses membres féminines en dévoilant les lauréates du concours Femmes médecins d'exception 2026, reconnaissant la contribution de femmes médecins spécialistes qui se démarquent par leur leadership et leur engagement dans l'exercice de leur profession. Cette année, le prix Irma-LeVasseur (médecin d'expérience - plus de 10 ans de pratique), est décerné à la Dre Karen Kost, otorhinolaryngologiste au Centre universitaire de santé de l'Université McGill (CUSM), et le prix Marthe-Pelland (relève - 10 ans ou moins de pratique) est remis à la Dre Julia Chabot, gériatre au Centre hospitalier de St. Mary's.

Les prix Irma-LeVasseur et Marthe-Pelland seront remis officiellement aux lauréates par la Dre Karine Josée Igartua, membre du conseil d'administration de la FMSQ, à l'occasion de l'événement virtuel annuel Les femmes au cœur de la santé qui aura lieu en direct le lundi 9 mars 2026, de midi à 13 h, sur les pages Facebook et YouTube de la FMSQ.

Faire rayonner des leaders inspirantes pour encourager d'autres femmes à suivre leurs pas

Depuis 2019, la FMSQ invite la communauté médicale à proposer, dans le cadre du concours Femmes médecins d'exception, des femmes qui se distinguent par leur engagement, leur leadership et leur influence, que ce soit dans leur milieu de pratique, au sein des instances associatives ou dans la sphère publique. En soulignant leur apport, la FMSQ souhaite non seulement les mettre en lumière, mais aussi en faire des modèles inspirants pour l'ensemble de la profession et inciter d'autres femmes à suivre leurs pas.

Citations :

« Même si la parité est désormais atteinte en médecine, la présence des femmes dans les postes décisionnels et associatifs ne reflète pas encore cette réalité. Pourtant, nous avons tous à gagner d'un leadership féminin plus fort et affirmé, porté par des approches rassembleuses et une vision inclusive des soins et des organisations. En reconnaissant chaque année des femmes médecins d'exception à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la FMSQ réaffirme l'importance d'un leadership féminin visible et influent pour l'avenir de la profession, comme l'illustrent les parcours des Dres Julia Chabot et Karen Kost. »

Dr Vincent Oliva, président de la FMSQ

« Remettre ces prix dans le cadre de notre événement virtuel Les Femmes au cœur de la santé revêt pour moi une signification toute particulière. Ayant moi‑même eu l'honneur de recevoir le premier prix Irma‑LeVasseur, je sais à quel point cette reconnaissance est une grande source de fierté et peut devenir un véritable moteur d'action. Les parcours inspirants des Dres Julia Chabot et Karen Kost témoignent de l'impact concret que peuvent avoir des femmes engagées, tant au sein de leur milieu de pratique que de leurs institutions et de la profession dans son ensemble. Ces distinctions constituent un puissant levier pour inspirer la relève et encourager l'engagement au sein de nos instances professionnelles. »

Dre Karine Josée Igartua, membre du conseil d'administration de la FMSQ

Prix Irma‑LeVasseur (expérience - plus de 10 ans de pratique)

Dre Karen Kost, otorhinolaryngologiste

Le prix Irma LeVasseur est remis cette année à la Dre Karen Kost, otorhinolaryngologiste au Centre universitaire de santé de l'Université McGill (CUSM). Véritable pionnière de sa spécialité au Canada, la Dre Kost a consacré plus de 35 ans à façonner l'évolution de la chirurgie de la voix, en élargissant le champ d'activités cliniques du Laboratoire de la voix et de la dysphagie de l'Université McGill et en développant des interventions chirurgicales novatrices répondant à des besoins jusque-là peu desservis, notamment pour les personnes transgenres et la clientèle gériatrique.

L'engagement de la Dre Kost s'est également déployé bien au-delà de son milieu clinique. Elle a offert des soins spécialisés pendant plus de vingt ans au Nunavik, où elle fut la première spécialiste à opérer sous anesthésie générale dans le Nord du Québec, ainsi que dans le cadre de missions humanitaires au Népal. Leader déterminée, elle a à maintes reprises brisé le plafond de verre en occupant des postes de premier plan, dont la présidence de la Société canadienne d'otorhinolaryngologie et de chirurgie cervicofaciale, la vice-présidence de l'American Laryngological Association (première Canadienne à ce poste), association qu'elle présidera à compter du printemps 2026. Profondément engagée envers l'avancement des femmes en médecine, elle a fondé la section canadienne Women in Otolaryngology, contribuant activement au mentorat et à la progression des femmes dans sa spécialité.

Prix Marthe-Pelland (relève - 10 ans ou moins de pratique)

Dre Julia Chabot, gériatre

La Dre Julia Chabot, gériatre au Centre hospitalier de St. Mary's, reçoit le prix Marthe‑Pelland en reconnaissance de son leadership remarquable et de sa contribution exceptionnelle à la relève médicale. Figure montante de la gériatrie au Québec, elle s'est distinguée par son engagement associatif -- devenant en 2025 la première femme à présider l'Association des médecins gériatres du Québec -- ainsi que par son rôle déterminant comme directrice du programme de gériatrie de l'Université McGill, où elle modernise la formation et outille les jeunes médecins à naviguer dans la complexité du système de santé.

Clinicienne innovante et chercheuse passionnée, elle a notamment mis sur pied une équipe interdisciplinaire dédiée aux personnes âgées à l'urgence du St‑Mary's. Elle participe actuellement à la création d'une nouvelle clinique externe en partenariat avec la Fondation de la FMSQ. Jumelant ses deux passions - la médecine et la musique - elle a aussi mené des projets de recherche novateurs sur l'impact de la musique en milieu hospitalier. Son parcours inspirant témoigne d'un leadership féminin assumé et d'une vision résolument tournée vers l'avenir de la gériatrie au Québec.

À propos de la Fédération des médecins spécialistes du Québec

La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe près de 11 000 médecins spécialistes détenant une certification dans l'une des 59 spécialités médicales reconnues. Elle a pour mission de défendre et de soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

