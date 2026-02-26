Face au blocage gouvernemental, la FMSQ accentue ses moyens d'action

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre du plan d'action adopté par les délégués de la Fédération lors de sa dernière assemblée, la FMSQ accentue les moyens d'action pour faire face au blocage gouvernemental. Ainsi, la Fédération annonce qu'elle ne peut plus continuer de recommander à ses membres d'utiliser le CRDS et le CRDSi. À compter du 16 mars 2026, la FMSQ demande à ses membres d'utiliser le mode de référencement le plus performant selon leur réalité clinique.

Ce nouveau moyen d'action fait suite à ceux annoncés dernièrement, soit l'arrêt de la participation des médecins spécialistes aux activités du DSN et aux activités médico-administratives.

Une participation volontaire à un mécanisme défaillant

Au fil des dernières années, la Fédération a soulevé à répétition d'importants problèmes structurels auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux et de Santé Québec notamment : doublons, pertinence des références, « no-shows », formulaires désuets, plages non comblées. Ces lacunes ont également été constatées récemment par la Vérificatrice générale du Québec.

Malgré ces constats, la Fédération a continué d'encourager ses membres à utiliser le mécanisme dans un esprit de collaboration et d'amélioration continue, bien que leur participation ait toujours été sur une base volontaire.

Une occasion manquée de corriger les lacunes

Les négociations en cours représentent une occasion d'apporter les correctifs nécessaires pour améliorer la performance du système. La Fédération a déposé plusieurs propositions concrètes en ce sens. Devant l'intransigeance du gouvernement dans les négociations en cours, la FMSQ ne peut plus cautionner un mécanisme qui nuit à l'organisation efficace et optimale des soins.

« Nous avons toujours approché le renouvellement de notre Accord-cadre comme une opportunité de régler des problèmes persistants qui minent l'accès aux soins. Lorsque des problèmes documentés et reconnus persistent et que les correctifs nécessaires ne sont pas appliqués, nous devons agir en cohérence avec la responsabilité que nous avons à l'égard de nos membres et de nos patients. Lorsque nous aurons une entente et un engagement clair à corriger les problématiques identifiées, nous pourrons revoir notre position », affirme le Dr Vincent Oliva.

Modalités d'application

D'ici le 16 mars 2026, les médecins spécialistes honoreront les rendez-vous prioritaires déjà fixés. À compter de cette date, la Fédération recommande à ses membres d'utiliser le mode de référencement le plus performant selon leur réalité clinique afin d'assurer un accès plus rapide, optimal et pertinent aux patients.

« Je veux être très clair. Les médecins spécialistes n'annuleront pas de rendez-vous et ne cesseront pas de voir de nouveaux patients. Nous mettons seulement sur pause l'utilisation d'une plateforme reconnue comme dysfonctionnelle par ses utilisateurs et par des observateurs indépendants, le temps que le gouvernement entende raison et s'engage à corriger le tir dans le cadre d'une entente négociée avec les médecins spécialistes », ajoute le Dr Oliva.

À propos de la FMSQ

La Fédération regroupe 36 associations médicales affiliées et 59 spécialités médicales représentant près de 11 000 médecins spécialistes québécois de toutes les disciplines médicales, chirurgicales, d'imagerie et de laboratoire. Sa mission consiste à défendre et soutenir les médecins spécialistes de ses associations affiliées œuvrant dans le système public de santé, tout en favorisant des soins et des services de qualité pour la population québécoise.

SOURCE Fédération des médecins spécialistes du Québec

Source : Direction des Affaires publiques et des Communications, Fédération des médecins spécialistes du Québec, Ligne média : 514 350-5160, [email protected]