Journée internationale des coopératives - Les coopératives et les mutuelles : Pour une relance durable

LÉVIS, QC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La 99e Journée internationale des coopératives aura lieu ce samedi 3 juillet. L'édition 2021 sera soulignée sous la thématique « Reconstruire en mieux ensemble » visant à démontrer la capacité des coopératives et des mutuelles à participer à une relance durable et leurs contributions pour rebâtir le tissu économique et social du Québec ébranlé par la crise sanitaire.

« Les coopératives et les mutuelles sont des entreprises qui ont à cœur l'enrichissement collectif. De par leur capacité d'innovation et de mobilisation des populations, elles peuvent apporter des solutions adaptées pour répondre à divers besoins et opportunités. Dans ce contexte unique où le Québec a dû faire preuve d'une grande solidarité au cours de la dernière année et où l'impact social des entreprises est propulsé à l'avant-plan, il n'y a pas un meilleur moment pour parler de coopération et de mutualité » souligne Marie-Josée Paquette, directrice générale du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM).

Le mouvement coopératif et mutualiste québécois se sent interpellé afin d'apporter un apport significatif à la relance économique du Québec. Les coopératives et les mutuelles, par leur spécificité, répondent à l'appel de développer une économie plus juste, diversifiée et surtout, axée davantage sur l'humain.

« Ces entreprises ont fait preuve de résilience et ont démontré leur capacité à soutenir les membres et les collectivités dès le début de la pandémie. Axé sur l'humain, le modèle d'affaires coopératif et mutualiste est tout indiqué pour favoriser une économie de proximité pour les Québécoises et les Québécois » ajoute M. Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

Le CQCM invite les coopératives et les mutuelles du Québec à partager leur histoire au

https://www.coopsday.coop/journee-internationale-des-cooperatives/.

La population pourra découvrir davantage ce modèle d'affaires lors du grand rassemblement coopératif et mutualiste, RDV 2021 coopération + mutualité les 14 et 15 septembre au Centre des congrès de Québec. Pour en savoir davantage : www.rdv.coop.

À propos du CQCM

Reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale, le CQCM est l'instance dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes afin d'assumer le développement de leur plein potentiel. Le CQCM compte parmi ses membres les grandes coopératives et mutuelles du Québec, les fédérations sectorielles ainsi que la Coopérative développement régional du Québec.

