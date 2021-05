Journée internationale des agent.e.s de bord - Le SCFP-Québec demande un plan de déconfinement pour le secteur du transport aérien!

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Tout comme le secteur de la restauration et du tourisme, le secteur du transport aérien a besoin d'un plan prévisible pour la relance et la reprise de ses activités. Le SCFP-Québec demande donc au gouvernement fédéral un plan de déconfinement pour l'industrie.

« Le gouvernement fédéral se doit de présenter son échéancier pour la réouverture des frontières et la levée de restrictions de voyage sans plus attendre », d'affirmer Dominic Levasseur, vice-président du secteur du transport aérien au Bureau du SCFP-Québec.

Le secteur du transport aérien a été gravement touché depuis le début de la pandémie. Des milliers d'emplois ont été perdus depuis un an. Les agent.e.s de bord d'Air Canada, de Sunwing et d'Air Transat n'ont eu d'autres choix que de se trouver de nouveaux emplois, dont plusieurs, dans des cliniques de vaccination.

« Le gouvernement du Québec a également un rôle important à jouer dans ce secteur. Il a été un des premiers à exiger la fermeture des frontières et doit maintenant soutenir nos emplois et notre industrie, essentiels à la prospérité de l'industrie du tourisme au Québec et au Canada. », d'ajouter Dominic Levasseur.

En cette journée internationale des agent.e.s de bord, le SCFP-Québec est fier de représenter ces femmes et ces hommes. Il désire remercier et féliciter ses membres pour leur résilience, leur engagement dans les efforts déployés dans de nombreuses cliniques de vaccination dans le but de sortir de cette pandémie une fois pour toutes.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 1980 membres dans le transport aérien au Québec, soit les membres du personnel de cabine d'Air Canada, d'Air Transat et de Sunwing.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

