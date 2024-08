Journée internationale de sensibilisation aux surdoses - Le ministre Carmant annonce un rehaussement des sommes afin de prévenir les surdoses de drogues

MONTRÉAL, le 30 août 2024 /CNW/ - En marge des activités entourant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce un investissement visant à prévenir les surdoses de substances psychoactives (SPA). Il s'agit d'un rehaussement de 1,6 million $ du Fonds de lutte contre les dépendances qui permettra de développer et de consolider les services offerts aux personnes aux prises avec une ou plusieurs dépendances dans dix régions à travers le Québec.

Cette somme sera destinée aux organismes communautaires offrant des services de consommation supervisée et de vérification de drogues. Elle permettra d'intensifier les interventions auprès des personnes utilisatrices de substances. Ce 1,6M$ supplémentaire porte le rehaussement dédié à la prévention des surdoses en provenance du Fonds de lutte contre les dépendances à 7,7M$.

Citation :

« Ce rehaussement démontre encore une fois l'engagement de notre gouvernement à toujours en faire plus pour la prévention liée à l'usage de substances et à la lutte contre les surdoses, et ce, à Montréal, mais également ailleurs au Québec. Il était également important pour nous que ce rehaussement aille aux organismes communautaires qui sont en première ligne de la crise des surdoses et qui font un travail remarquable et humain auprès des personnes utilisatrices de substances. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

En mai 2023, le ministre responsable des Services sociaux annonçait un investissement de 36,9 millions $ supplémentaires sur cinq ans afin de soutenir des mesures de prévention des surdoses. Ainsi, en 2023-2024, un premier rehaussement provenant du Fonds de lutte contre les dépendances de 6,1 millions $ a permis d'octroyer des appuis aux organismes communautaires offrant des services de consommation supervisée ou de vérification de drogues.





Précisons que pendant les nombreux festivals qui se déroulent tout l'été au Québec, plusieurs organismes communautaires jouent un rôle essentiel grâce à leur capacité à : partager de l'information juste et crédible sur la consommation de substances et les pratiques à moindres risques; distribuer du matériel de consommation sécuritaire; distribuer de la naloxone et faire de la vérification de substances; échanger avec les personnes présentes, intervenir en cas d'urgence, etc.





Rappelons que la Stratégie nationale 2022-2025 de prévention des surdoses de substances psychoactives, qui a été lancée en 2022, propose 15 mesures regroupées sous sept champs d'action qui concourent à réduire les surdoses et à améliorer la qualité de vie des utilisateurs de drogues.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146