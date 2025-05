Journée internationale de la liberté de presse - Un réveil politique nécessaire

MONTRÉAL, le 3 mai 2025 /CNW/ - En cette journée symbolique, la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) souligne le travail accompli par les journalistes et par les organisations de l'information; travail essentiel pour la santé démocratique partout à travers le monde.

« En ces temps incertains, où les fausses nouvelles et la désinformation sont propulsées par les géants du numérique, qui n'ont d'autre but que de faire du profit, s'assurer que nos médias d'information aient les moyens de faire leur travail est fondamental, particulièrement pour des sociétés où le droit de parole de toutes et tous est une valeur cardinale », déclare Annick Charette, présidente.

Mme Charette rappelle la situation préoccupante des Coopératives de l'information indépendante, la CN2i, qui regroupe six quotidiens régionaux et qui doit procéder à une nouvelle restructuration afin d'optimiser son fonctionnement. « Les compressions annoncées cette semaine s'ajoutent à toutes celles annoncées dans la dernière année dans le domaine, tant en presse écrite qu'en télévision et en radio. Pourtant l'information locale est au cœur de la vitalité des communautés régionales. À quand le réveil politique ? », continue Mme Charette.

Protéger les médias c'est aussi leur donner les moyens d'exister. « C'est reconnaitre leur importance et protéger les gens qui y travaillent. Les gouvernements de tous paliers doivent prendre fait et acte pour maintenir la diversité des voix et protéger l'information partout au pays en s'impliquant dans le maintien des médias locaux et nationaux. La FNCC a lancé en 2024 la campagne "L'information, un bien public", qui met de l'avant des solutions structurantes à la crise des médias d'information. Nous invitons les dirigeants à les mettre en œuvre », termine la présidente.

À propos

La FNCC-CSN regroupe 6000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit près de 330 000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

