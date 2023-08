CHANGSHA, Chine, 11 août 2023 /CNW/ - La Journée internationale de la jeunesse, le 12 août, approchant à grands pas, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157-HK) a lancé une initiative au mois d'août avec l'invitation de douze étudiants universitaires défavorisés à un camp immersif de deux semaines dans ses installations du parc industriel de Lugu. Cette initiative est un prolongement du programme de bien-être social « Love-Changes-Destiny » de Zoomlion, qui existe depuis longtemps et qui vise à favoriser la croissance et le développement à long terme des étudiants grâce à des expériences pratiques en entreprise.

Cette année, la Journée internationale de la jeunesse a pour thème « Compétences vertes pour les jeunes : Vers un monde durable ». Abordant le rôle crucial des compétences vertes dans la création d'un avenir durable, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a fait remarquer : « L'humanité dépend de l'énergie, des idées et des contributions illimitées des jeunes partout dans le monde. Aujourd'hui et tous les jours, appuyons les jeunes et soutenons-les dans l'édification d'un monde juste et durable, pour les gens et pour la planète. »

Dans le but d'aider davantage de jeunes talentueux, Zoomlion a commencé à s'associer à de multiples organisations pour lancer conjointement l'initiative « Love-Changes-Destiny » en 2003. En date de 2022, elle avait recueilli 462 millions de yuans (64,47 millions USD) et avait aidé plus de 104 000 étudiants à terminer leurs études collégiales.

Grâce à une coopération continue et approfondie avec les établissements d'enseignement, dont l'université Tsinghua, l'université Central South, l'université Hunan et d'autres, Zoomlion organise des camps, des séminaires et des événements pour les étudiants dans toute la Chine. Ces efforts visent à encourager les talents interdisciplinaires en ingénierie avec des mentalités novatrices, à consolider les bases de recrutement et à soutenir un éventail de projets de bien-être social.

En plus d'offrir des formations avec le collège de génie automobile et mécanique de l'Université des sciences et de la technologie de Changsha, Zoomlion a travaillé avec de nombreuses universités pour développer des méthodes d'apprentissage dès l'étape de la formation de base des stagiaires, alliant l'industrie et l'éducation pour maintenir un bassin de main-d'œuvre.

Zoomlion organise également des visites d'échange pour les étudiants au doctorat et à la maîtrise, participe de façon proactive à des événements de recrutement de talents de haut niveau, notamment Lugu et High-tech Zone Talent Recruitment, Xiaoxiang Talent Recruitment et Changsha Talent Recruitment, et termine des programmes en ligne d'encadrement en planification de carrière avec plusieurs universités.

Non seulement l'engagement indéfectible de Zoomlion envers les jeunes jette des bases solides pour la croissance future de l'entreprise, mais elle souligne également son rôle en tant qu'entreprise socialement responsable. Vouée à enrichir la société et à inspirer les générations futures, Zoomlion envisage un avenir plus brillant, plus vert et plus durable grâce à la collaboration avec plus de jeunes.

