Déclaration

GATINEAU, QC, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, le monde célèbre la Journée internationale de la diversité biologique. Le thème de cette année est « Contribuez au plan » visant à renverser l'appauvrissement de la biodiversité.

« Nous, Canadiennes et Canadiens, aimons notre environnement naturel, mais peu d'entre nous s'arrêtent afin de réfléchir à l'importance absolument vitale de la nature et des écosystèmes biodiversifiés pour notre bien-être économique, notre santé et notre capacité à lutter contre les changements climatiques et à s'y adapter. Alors que la biodiversité décline plus rapidement que jamais en raison de l'activité humaine, il est temps de prendre des mesures urgentes et transformatrices afin que nos enfants, nos petits-enfants et les nombreuses générations à venir puissent vivre dans un monde où les peuples et la nature coexistent et s'épanouissent.

« En 2022, le Canada a pris l'initiative d'accueillir la Conférence de l'ONU sur la biodiversité, la COP15, et a joué un rôle clé dans l'adoption internationale du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Ce cadre international établit un plan visant à protéger la nature dans le monde, à mettre un frein et à remédier à la perte de biodiversité d'ici 2030, ainsi qu'à placer la nature sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

« La protection, la conservation et la restauration de la nature sont essentielles en vue de faire progresser le cadre mondial de la biodiversité. Soutenu par des investissements de plus de 5 milliards de dollars, le gouvernement fédéral est au cœur de la plus grande campagne de conservation de la nature de l'histoire du Canada, qui a pour objectif de protéger 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030 ainsi que de protéger les espèces en péril.

« Cette année, afin de contribuer à la mise en œuvre de ce cadre ambitieux, nous présenterons un projet de loi fédérale portant sur la responsabilité envers la nature, qui établira un cadre de responsabilité et de transparence en ce qui concerne les engagements pris par le gouvernement fédéral au titre du cadre mondial pour la biodiversité. Le projet de loi prévoit des mesures concrètes afin de mettre en œuvre les engagements à l'échelle du gouvernement fédéral, notamment l'obligation d'élaborer des stratégies nationales en matière de biodiversité et de présenter un rapport sur leur mise en œuvre.

« En fonction des commentaires reçus de tous les ordres de gouvernement, des groupes autochtones et des intervenants, le Canada élabore à l'heure actuelle sa stratégie nationale 2030 pour la biodiversité. La stratégie tracera la voie à suivre pour que le Canada mette en œuvre le Cadre mondial pour la biodiversité à l'échelle du pays. Elle appelle tous les secteurs de la société à jouer un rôle dans l'élaboration de solutions en faveur de la biodiversité. Le Canada a également lancé le Réseau des champions de la nature, un groupe international de ministres qui plaide en faveur d'une mise en œuvre rapide du cadre mondial et veille à ce que tous les pays présentent des stratégies nationales actualisées en matière de biodiversité d'ici la COP16, qui se tiendra cet automne en Colombie.

« Chaque personne a un rôle à jouer dans le cadre du plan visant à renverser la perte de biodiversité. En cette Journée internationale de la diversité biologique, réfléchissons à la manière dont nous pouvons agir et contribuer au plan. Il s'agit d'air pur, d'eau propre, de personnes en bonne santé et d'écosystèmes florissants qui entretiennent la vie sur notre planète Terre. C'est le temps d'agir. »

