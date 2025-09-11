Journée internationale de la démocratie : un appel à entretenir la vitalité de notre démocratie

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, qui se tiendra le 15 septembre, Élections Québec souhaite rappeler l'importance d'entretenir la vitalité de la démocratie québécoise.

Le taux de participation électorale constitue un indice du dynamisme démocratique d'une société. En 2022, le taux de participation aux élections générales provinciales est demeuré stable par rapport aux élections précédentes, en 2018; il s'élevait à 66 %. Toutefois, entre 1970 et 1998, la participation aux élections provinciales était de 79 %, en moyenne.

Lors des dernières élections générales municipales, en 2021, le taux de participation a chuté à près de 39 %, alors qu'il avoisinait 45 % en 2017.

« Un grand constat se dégage : les plus jeunes générations d'électrices et d'électeurs votent moins que les générations qui les ont précédées au même âge. La baisse de la participation électorale, en particulier chez les jeunes, me préoccupe grandement. On observe aussi que les électrices et les électeurs des régions éloignées votent moins que ceux des grands centres. Voter est un geste crucial pour garder la démocratie vivante partout au Québec », affirme le directeur général des élections, M. Jean-François Blanchet.

Le pouvoir d'action des institutions qui organisent les élections ne peut pas couvrir tous les aspects de l'abstentionnisme. La participation électorale est une responsabilité partagée; les acteurs politiques et la société civile, notamment, ont un rôle à jouer. Cela dit, Élections Québec multiplie les initiatives à l'intérieur de son champ d'expertise.

L'éducation pour stimuler

Élections Québec mise beaucoup sur l'éducation pour stimuler l'intérêt pour la démocratie et pour la participation citoyenne. Depuis plus de 30 ans, elle propose diverses activités sans frais afin de développer les connaissances sur la démocratie et de les consolider dans l'action, particulièrement auprès des jeunes. L'un de ces programmes soutient la mise en place d'un conseil d'élèves au sein des écoles.

« Les études démontrent que les enfants qui participent à des activités d'éducation à la démocratie en parlent à leur famille et peuvent même encourager leurs parents à aller voter. Les retombées sont donc bien réelles, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour leur entourage », indique M. Blanchet.

D'ailleurs, à l'occasion des élections municipales qui auront lieu cet automne, l'institution invite les écoles, les organismes jeunesse et les bibliothèques à organiser une simulation électorale. Elle fournit même tout le matériel sans frais : urnes, isoloirs et bulletins de vote. Les jeunes de la cinquième année du primaire à la cinquième année du secondaire pourront d'abord se renseigner sur les candidates et candidats à la mairie de leur municipalité, puis simuler un vote. Un programme d'activités pédagogiques personnalisables accompagne les enseignantes et les enseignants qui préparent les élèves au vote dans les écoles.

La coopération électorale pour rayonner et pour s'inspirer

Un volet moins connu du travail d'Élections Québec, la coopération électorale, lui permet d'échanger sur les bonnes pratiques et de faire rayonner l'expertise québécoise. En 2025, Élections Québec a participé à des missions d'observation électorale en Roumanie et en Bolivie. Une autre mission se déroulera sur la Côte d'Ivoire en octobre.

Au fil de sa carrière, M. Blanchet a participé à plusieurs missions internationales, notamment au sein du Réseau des compétences électorales francophones. Son équipe assure d'ailleurs le secrétariat général de ce réseau, qui réunit une trentaine d'organisations électorales à travers le monde, dont en Afrique.

« L'expertise électorale s'est développée dans les pays francophones africains et le Réseau aborde des enjeux très actuels, comme la participation électorale, l'utilisation des médias sociaux, les nouvelles technologies et la désinformation », précise M. Blanchet.

Le dirigeant d'Élections Québec mise aussi sur les relations pancanadiennes. Il participe chaque année à la rencontre annuelle des administrateurs d'élections du Canada. Cette année, il y a présidé un atelier sur la modernisation du processus électoral.

« Plusieurs provinces et territoires utilisent des technologies pour soutenir le travail du personnel électoral. Je pense, par exemple, aux listes électorales informatisées et aux urnes électroniques. Leur bilan est sans équivoque : ces technologies rendent le vote plus fluide et réduisent les besoins en personnel. Elles ont également fait leurs preuves en matière de fiabilité et de sécurité. J'aspire à en faire l'essai au Québec au cours des prochaines années », a-t-il déclaré.

Les élections municipales pour s'exprimer

Le vendredi 19 septembre, des élections générales seront déclenchées dans près de 1 100 municipalités du Québec. Élections Québec soutient les municipalités dans l'organisation de leurs élections. Fidèle à son habitude, elle mènera une campagne de sensibilisation sur l'importance du vote ainsi qu'une campagne d'information pour que les électrices et les électeurs puissent trouver toute l'information nécessaire pour voter.

« L'intérêt pour la démocratie, ça se développe et ça s'entretient. La démocratie est fragilisée dans différents pays, alors mobilisons-nous pour notre démocratie locale. Les décisions des conseils municipaux concernent des enjeux au cœur de notre quotidien. J'invite les électrices et les électeurs à se renseigner sur les candidates et candidats qui se présentent dans leur municipalité et à en discuter avec leurs proches. Le 2 novembre, jour d'élections municipales partout au Québec, la parole sera à eux », a conclu le directeur général des élections.

Une conférence de M. Blanchet à Québec

À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie, le directeur général des élections invite la population à venir le rencontrer au carrefour de la Démocratie, l'espace de diffusion d'Élections Québec. Au cours d'une entrevue suivie d'une période de questions, M. Blanchet abordera notamment l'importance d'une institution neutre comme Élections Québec dans une démocratie et les initiatives qui améliorent le processus électoral. Il expliquera également la fonction et la raison d'être de la Commission de la représentation électorale, qu'il préside.

Conférence du directeur général des élections

Lundi 15 septembre 2025

De 18 h 30 à 19 h 30

Carrefour de la Démocratie

Élections Québec

1045, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 200

Québec (Québec) G1W 0C6

Vous pouvez assister à cette conférence offerte sans frais, uniquement en présentiel, en réservant votre place dès maintenant.

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution impartiale et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de contribuer à la vitalité de la démocratie québécoise. Fondée en juin 1945, elle organise les élections provinciales depuis maintenant 80 ans.

Élections Québec appuie également les municipalités et les commissions scolaires anglophones dans l'organisation de leurs élections. De plus, elle veille à l'application des règles sur le financement politique à tous les paliers électoraux et elle agit comme poursuivant public afin d'assurer le respect des lois électorales québécoises.

