Journée internationale de la démocratie - Quand le syndicalisme défend la volonté de la population

MONTRÉAL, le 15 sept. 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale de la démocratie, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) rappelle que syndicalisme va de pair avec démocratie. « Les organisations syndicales jouent un rôle important pour influencer la société. Leurs actions ont aidé à mettre en place de grands fleurons québécois comme les CPE et nos services publics. Mais on oublie souvent qu'une des grandes contributions du mouvement syndical est son travail d'enrichissement de la démocratie », observe Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« L'action collective est au cœur de la pratique syndicale. En se regroupant et en agissant de manière collective, les travailleuses et les travailleurs syndiqués exercent leur pouvoir de transformer leur milieu de travail en faisant reculer le pouvoir unilatéral des employeurs », continue-t-elle.

La syndicaliste déplore que ces dernières années, on assiste à l'érosion d'espaces démocratiques en raison de décisions gouvernementales. « Qu'on pense à la création de Santé Québec, qui procède à une centralisation extrême dans le réseau de la santé. Que l'on pense à l'abolition des commissions scolaires il y a quelques années ou bien aux diverses attaques envers les services publics de manière générale, alors que la population y tient. Toutes ces initiatives gouvernementales enlèvent du pouvoir aux citoyennes et aux citoyens. Les organisations syndicales se sont opposées à ces diverses mesures, notamment en mettant le doigt sur les dérives centralisatrices », continue-t-elle.

La CSN profite aussi de cette journée pour rappeler ses demandes relativement au mode de scrutin, qui devrait être proportionnel et assurer une juste place aux femmes. « C'est une question de démocratie ! Dans l'opposition, la CAQ s'était d'ailleurs engagée à réformer le mode de scrutin si elle était au pouvoir… », conclut Mme Senneville.

