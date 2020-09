Journée du numérique en éducation 2020 - Un moment pour découvrir la valeur ajoutée de l'intégration du numérique dans l'enseignement et l'apprentissage

QUÉBEC, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Pour permettre aux enseignants et aux professionnels de l'éducation de se familiariser davantage avec le numérique et d'échanger sur le sujet, le ministère de l'Éducation organise, pour une deuxième année consécutive, la Journée du numérique en éducation. Cette année, en raison de la COVID-19, cet événement prend un tout autre sens et portera encore mieux son nom puisqu'il se déroulera entièrement en ligne, le vendredi 13 novembre 2020.

Cette Journée est destinée à l'ensemble du personnel des établissements scolaires, que ce soit des écoles publiques, privées ou des organisations autochtones en éducation. Des ateliers leur seront offerts à distance pour leur permettre de se former à l'utilisation pédagogique du numérique et de partager des pratiques professionnelles innovantes. À la fin de la journée, les enseignants et les professionnels seront encore mieux outillés pour réaliser de nouveaux projets stimulants dans leur école.

Rappelons que cet événement découle du Plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur. L'an dernier, près de 500 enseignants et professionnels du milieu de l'éducation ont pu poursuivre leur réflexion et discuter avec leurs collègues. Cette journée leur a permis de participer à des ateliers théoriques et pratiques. Ils y ont découvert les possibilités qu'offre le numérique comme valeur ajoutée à l'enseignement et à l'apprentissage pour favoriser la réussite des élèves.

Soulignons pour terminer que, tout au long de l'année, les enseignants et les professionnels peuvent obtenir du soutien et de l'accompagnement du RÉCIT. Il s'agit d'un réseau qui regroupe plus de

200 personnes-ressources et qui axe ses activités sur le développement des compétences des élèves par l'intégration des technologies.

Voici le lien vers la page web sur le site du Ministère: http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/formations/journees-du-numerique-en-education/

