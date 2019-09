Journée des parcs nationaux du Québec - Découvrez ce que le Québec a de mieux à offrir

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Jacques-Cartier et porte-parole libéral en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise et en matière de forêts, de faune et de parcs, M. Gregory Kelley, souligne la 10e édition de la Journée des parcs nationaux du Québec qui se tient le 7 septembre 2019.

Depuis 1999, les Québécois sont chanceux de compter sur la Sépaq qui protège et met en valeur les plus beaux sites naturels du Québec. La journée des parcs nationaux est l'occasion tout indiquée pour découvrir les richesses naturelles et culturelles de ces sites protégés alors que l'accès aux 23 parcs du réseau de la Sépaq est gratuit.

Rappelons que les syndiqués de la Sépaq sont toujours en négociation pour le renouvellement de leur convention collective. À l'approche de la période de la chasse, M. Kelley espère que les chasseurs ne subiront pas de diminution de service. Pour le député de Jacques-Cartier, le gouvernement doit prendre les moyens nécessaires pour régler la situation et éviter que les l'ensemble des utilisateurs paient les frais de cette situation.

« Découvrez ce que la nature a de plus beau à offrir en participant en grand nombre à la Journée des parcs nationaux. Que ce soit par une partie de pêche, une marche en forêt ou une balade en canot, toutes les raisons sont bonnes pour se ressourcer et profiter des plus beaux sites naturels du Québec. »

Gregory Kelley, porte-parole libéral en matière de relations avec les Québécois d'expression anglaise et en matière de forêts, de faune et de parcs

Pour plus de détails sur la Journée des parcs nationaux du Québec : https://www.sepaq.com/pq/journee-des-parcs-nationaux.dot?language_id=2

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Marie-Pier Richard, Responsable des relations avec les médias, Aile parlementaire libérale, 418 446-6783