Journée des noms géographiques : mieux connaître la toponymie tout en s'amusant

QUÉBEC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée des noms géographiques, la Commission de toponymie a préparé un jeu-questionnaire portant sur les noms de lieux du Québec. La Commission désire ainsi sensibiliser la population à l'importance des noms géographiques en tant que points de repère et éléments du patrimoine culturel. Les toponymes jouent un rôle essentiel et permettent de mieux connaître et de préserver l'histoire, la langue et la culture.

La Commission invite donc la population à tester ses connaissances sur les noms de lieux d'ici au 30 novembre 2021. Pour participer au jeu-questionnaire, rien de plus simple : il faut répondre aux cinq questions à choix de réponses. Les participantes et les participants courent la chance de gagner deux ouvrages publiés par la Commission.

Faits saillants

La Journée des noms géographiques s'inscrit dans le cadre de la Semaine de l'éveil à la géographie.

Dans le cadre du concours, les participantes et les participants peuvent gagner deux ouvrages publiés par la Commission : La France et le Québec - Des noms de lieux en partage , qui présente 235 noms de lieux relevés à la fois en France et au Québec, et Parlers et paysages du Québec , un ouvrage qui propose une randonnée à travers les mots d'ici.

, qui présente 235 noms de lieux relevés à la fois en et au Québec, et , un ouvrage qui propose une randonnée à travers les mots d'ici. Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

