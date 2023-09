TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia tiendra une Journée des investisseurs le 13 décembre 2023 à Toronto. Des membres de la haute direction de la Banque Scotia feront le point sur la stratégie de la Banque et des séances de questions sont prévues à l'intention des investisseurs institutionnels et des analystes qui suivent nos activités.



L'événement sera diffusé en direct et les diapositives de la présentation seront accessibles le jour de l'événement à la page Relations avec les investisseurs du site de la Banque Scotia, www.banquescotia.com/relationsinvestisseurs.



Les modalités d'inscription, ainsi que des renseignements complémentaires sur l'ordre du jour et les présentateurs, seront publiés à la page Relations avec les investisseurs du site de la Banque Scotia à l'approche de la date de l'événement.

