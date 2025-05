Journée de valorisation du personnel scolaire : un travail d'équipe essentiel pour la réussite de nos élèves

QUÉBEC, le 27 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, souligne aujourd'hui la tenue de la quatrième Journée de valorisation du personnel scolaire, une occasion de mettre en lumière le rôle indispensable de celles et ceux qui, chaque jour, contribuent à la réussite éducative et au bien-être des élèves de partout au Québec.

Rappelons que cette journée est l'occasion de reconnaître le travail indispensable des personnes qui choisissent de mettre leur passion et leur créativité au service de nos jeunes. Le personnel scolaire, c'est une grande équipe composée de gens qui exercent des métiers et des professions qui jouent un rôle déterminant dans la vie scolaire et dans l'accompagnement de nos jeunes. Qu'il s'agisse des enseignants, des éducateurs spécialisés, du personnel de direction, des techniciens, des orthopédagogues, du personnel de soutien ou des professionnels, chacun joue un rôle clé dans cette mission collective.

Le ministre invite la population à saluer l'apport inestimable de ces personnes engagées qui changent les choses dans le parcours des jeunes et contribuent à bâtir l'avenir du Québec.

Citation :

« On ne le dira jamais assez : ça prend un village pour offrir des services éducatifs de qualité et veiller au bien-être de nos élèves. Derrière chaque réussite scolaire, il y a des femmes et des hommes passionnés qui, jour après jour, s'investissent pour les soutenir, les accompagner et les encourager. Que ce soit en classe, à la bibliothèque, au service de garde, à la réception de l'école, dans les ateliers de formation professionnelle ou lors du transport scolaire, chacun et chacune d'entre vous joue un rôle fondamental. Merci d'être là, de contribuer à changer les choses et de continuer à croire en la réussite de chaque élève. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Fait saillant :

La Journée de valorisation du personnel scolaire se tient tous les derniers mardis du mois de mai.

Liens connexes :

Ministère de l'Éducation

