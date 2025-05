Journée de reconnaissance policière - Un citoyen de Chaudière-Appalaches honoré pour son sauvetage exceptionnel

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont remis une Citation d'honneur à M. Danny Prévost lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Ce brave citoyen est intervenu le 9 août 2024 auprès de son voisin de chalet, au moment où la tempête post-tropicale Debby faisait rage dans la région. Alors que ce dernier s'était assommé au fond du lac en tentant de stabiliser son quai et ses embarcations, M. Prévost l'a sauvé en appliquant les bonnes techniques de secourisme.

Citations :

« Félicitations au récipiendaire pour le caractère remarquable de l'intervention qu'il a menée! Dans des circonstances inattendues qui posaient des défis, M. Danny Prévost a choisi d'affronter des risques pour sauver une vie. L'humanisme et le sens civique qu'il incarne ont de quoi susciter notre admiration, notre reconnaissance et notre respect. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La Journée de reconnaissance policière est une occasion pour les Québécois et les Québécoises de remercier les hommes et les femmes en uniforme qui veillent à leur sécurité et qui s'assurent de faire respecter la loi et l'ordre. M. Prévost a sauvé non seulement la vie de son voisin, M. Labbé, mais aussi sa qualité de vie future en lui portant assistance au cœur de la tempête post-tropicale. Grâce à ses compétences en secourisme, il a posé les gestes adéquats pour éviter la noyade et la paralysie à M. Labbé. Je salue la présence d'esprit, la persévérance et le courage dont il a fait preuve lors de cette intervention altruiste. Il mérite tous les honneurs aujourd'hui. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Heureusement pour la victime, M. Prévost a eu la sagesse et la ténacité de ramener son voisin à la surface de l'eau en le positionnant de façon à lui permettre de respirer, puis d'attendre patiemment, sans bouger, les services d'urgence sous la pluie et les vents. Je tiens à le remercier et à le féliciter pour ce sauvetage extraordinairement efficace! »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

Accès au récit :

Citation d'honneur :

M. Danny Prévost : Sauvetage d'un homme tombé dans un lac pendant la tempête post-tropicale Debby, le 9 août 2024.

Faits saillants :

Dix-sept Médailles pour action méritoire et deux Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 12 mai 2025.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 461 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 239 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière | Gouvernement du Québec

