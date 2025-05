Journée de reconnaissance policière - Quatre policiers des Laurentides honorés pour leur intervention exceptionnelle

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont remis des décorations aux agents Antoine Huot, Félix Rheault, Sébastien Charette et Michèle Montpetit, de la Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Ces coéquipiers sont intervenus pour évacuer toutes les victimes d'un incendie dans un immeuble à logements multiples, le 29 février 2024.

Citations :

« Félicitations aux récipiendaires pour le caractère remarquable des interventions qu'ils ont menées! Dans des circonstances inattendues qui posaient des défis, l'agente Michèle Montpetit et les agents Antoine Huot, Félix Rheault et Sébastien Charette ont choisi d'affronter des risques pour sauver plusieurs vies. L'humanisme et le sens civique qu'ils incarnent ont de quoi susciter notre admiration, notre reconnaissance et notre respect. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La Journée de reconnaissance policière est une occasion pour les Québécois et les Québécoises de remercier les hommes et les femmes en uniforme qui veillent à leur sécurité et qui s'assurent de faire respecter la loi et l'ordre. Je tiens à féliciter ces quatre récipiendaires pour leur intervention extraordinaire. Dans des circonstances inhabituelles et urgentes, ils et elle ont joint leurs efforts pour évacuer efficacement tous les résidents d'un bâtiment en feu, y compris une dame vulnérable. Je profite de cette journée pour exprimer à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui ont courageusement choisi de servir et de protéger la population québécoise. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à un travail d'équipe impeccable, les agents Huot, Rheault, Montpetit et Charette se sont armés de courage, de détermination, de débrouillardise et de jugement critique pour accomplir une évacuation doublée du sauvetage délicat d'une dame âgée, à mobilité réduite. Bravo à nos valeureux policiers, qui ont agi avec un courage et une efficacité remarquables! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé

et ministre responsable de la région des Laurentides

Accès au récit :

Médailles pour action méritoire :

Les agents Antoine Huot , Félix Rheault, Michèle Montpetit et Sébastien Charette : Intervention pour sauver les victimes d'un incendie dans un immeuble à logements multiples, le 29 février 2024.

Faits saillants :

Dix-sept Médailles pour action méritoire et deux Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 12 mai 2025.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 461 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 239 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

