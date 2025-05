Journée de reconnaissance policière - Deux policiers de la Capitale-Nationale honorés pour leur intervention exceptionnelle

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont remis des décorations aux agents Étienne Guibord-Dumais et Dominic Moisan, de la Sûreté du Québec du Centre de services de Sainte-Anne-De-Beaupré, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Les coéquipiers sont intervenus le 2 juillet 2024 auprès d'un homme en détresse, qu'ils ont extirpé de son véhicule en feu dans des circonstances aussi périlleuses qu'inhabituelles.

Citations :

« Félicitations aux récipiendaires pour le caractère remarquable de l'intervention qu'ils ont menée! Dans des circonstances inattendues qui posaient des défis, les deux agents Étienne Guibord-Dumais et Dominic Moisan ont choisi d'affronter des risques pour sauver une vie. L'humanisme et le sens civique qu'ils incarnent ont de quoi susciter notre admiration, notre reconnaissance et notre respect. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La Journée de reconnaissance policière est une occasion pour les Québécois et les Québécoises de remercier les hommes et les femmes en uniforme qui veillent à leur sécurité et qui s'assurent de faire respecter la loi et l'ordre. Je tiens à souligner les actions des agents Étienne Guibord-Dumais et Dominic Moisan. Malgré les difficultés face auxquelles ils ont dû faire preuve de ténacité et de sang-froid pour soutenir un homme en crise, ils ont multiplié les actions afin de l'extirper de son véhicule en flammes. Je veux également profiter de cette journée pour exprimer à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui ont courageusement choisi de servir et de protéger la population québécoise. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les agents Guibord-Dumais et Moisan ont fait preuve d'un courage remarquable pour venir en aide à un homme en détresse. Leur sang-froid, leur altruisme et leur détermination inspirent l'admiration. Ils méritent aujourd'hui pleinement notre respect et notre gratitude. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Accès au récit :

Médailles pour action méritoire :

Les agents Étienne Guibord-Dumais et Dominic Moisan : Sauvetage d'un homme en crise coincé dans un véhicule en flammes, le 2 juillet 2024.

Faits saillants :

Dix-sept Médailles pour action méritoire et deux Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 12 mai 2025.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 461 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 239 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source: Maxime Bélanger, Directeur des communications et porte-parole, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]