Journée de la Francophonie : L'opposition officielle souligne l'importance de l'éducation

QUÉBEC, le 20 mars 2025 /CNW/ - Les porte-paroles de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie, André A. Morin, et de langue française, Madwa-Nika Cadet, se réjouissent que l'éducation ait été choisie comme thème central de la Journée Internationale de la Francophonie.

En effet, le thème de cette année, « Je m'éduque, donc j'agis », met en lumière toutes les possibilités qu'offre une éducation de qualité pour toutes et tous. Pour les deux élus libéraux, notre fierté de parler le français, notre langue commune au Québec, doit se ressentir et être partagée dans nos institutions scolaires de tous les niveaux. Ils estiment que l'éducation est le meilleur outil que l'on puisse offrir aux jeunes générations afin de devenir des citoyens engagés et responsables.

« À l'occasion du mois de la Francophonie, et plus particulièrement aujourd'hui, Journée internationale de la Francophonie, célébrons cette langue riche et magnifique qu'est la nôtre et de plus de 300 millions de personnes à travers le monde. Collectivement, nous avons le devoir d'assurer la vitalité du français et de permettre à nos jeunes de poursuivre cette mission. Bonnes célébrations de la langue française! »

-André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations internationales et de francophonie

« Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Il avait tellement raison. Nous avons la responsabilité de protéger notre langue et de la transmettre aux générations qui nous suivent pour leur permettre de relever les nombreux défis qui se présentent à eux. Il est incontestable que cette mission passe par une éducation de qualité. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de langue française et d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]