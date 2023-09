Journée de l'habitation 2023 - La ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, à la rencontre des communautés inuites au Nunavik

KUUJJUAQ, QC, le 31 août 2023 /CNW/ - À l'occasion de la 12e Journée de l'habitation, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, accompagnée du PDG de la Société d'habitation du Québec, M. Claude Foster, est allée à la rencontre des communautés inuites pour échanger sur les enjeux en habitation et faciliter la mise en place de solutions durables pour leur mieux-être.

Ce séjour à Kuujjuaq lui a permis de mieux évaluer les besoins et particularités du Nunavik. La ministre a notamment eu l'occasion de rencontrer l'équipe de direction de l'Office municipal d'habitation Kativik et des dirigeants de l'Administration régionale Kativik ainsi que de la Société Makivik.

Elle a également profité de cette visite pour participer aux festivités entourant la 12e Journée de l'habitation, une tradition maintenant bien implantée dans les 14 villages du Nunavik qui couronne les efforts des résidents pour mettre en valeur leurs habitations.

Des investissements importants en 2023-2024 au Nunavik

Le gouvernement a prévu des investissements de l'ordre de 43 M$ dans le budget 2023-2024 pour améliorer les conditions d'habitation de ces communautés du Nunavik. Cette aide financière se décline ainsi :

3,2 M$ pour la construction d'un entrepôt à Kangiqsujuaq qui servira à conserver les matériaux nécessaires à l'entretien des logements sociaux;

qui servira à conserver les matériaux nécessaires à l'entretien des logements sociaux; 20 M$ pour assurer la reconstruction de logements sinistrés;

19,8 M$ pour appuyer le marché de l'habitation privée, ce qui contribuera par ailleurs à diminuer la pression sur le parc de logements sociaux.

Une somme de 46,4 M$ a également été investie dans le cadre du RAM (remplacement, amélioration et modernisation) pour les réparations majeures des logements.

Rappelons que, grâce à une aide financière de 2,2 M$ provenant du Plan pour une économie verte annoncée en juillet dernier par le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, la Société d'habitation du Québec mènera une vaste étude afin d'évaluer la vulnérabilité du parc de logements sociaux au Nunavik face au dégel du pergélisol. Un plan d'intervention comprenant des recommandations de rénovation et d'entretien du milieu bâti nécessaires à court, moyen et long terme sera également élaboré.

Citations :

« C'est ma première visite au Nunavik à titre de ministre responsable de l'Habitation et je tenais à m'y rendre pour mieux comprendre les nombreux défis de l'habitation nordique. J'y ai rencontré des gens mobilisés et fiers de leurs chez-soi. J'ai pu également mesurer les conditions uniques liées à ces milieux de vie. Je suis pleinement consciente du travail à accomplir, mais mon objectif est clair : déployer tous les efforts nécessaires pour favoriser la mise en place d'habitations adéquates, un élément fondamental pour la dignité humaine et le bien-être de ces familles et de leurs communautés. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Dans le cadre de ma tournée dans les 14 villages nordiques, tous les Nunavimmiut rencontrés m'ont parlé des enjeux d'habitation. C'est pour cette raison que nous déployons de grands efforts pour mieux répondre à leurs besoins en bâtissant des partenariats profitables et durables. La visite de ma collègue et ministre responsable de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, s'inscrit dans cette optique. Les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques et nous devons nous assurer que les futures habitations seront adaptées à ces changements. J'ai espoir qu'avec les partenaires en place, les futures générations sauront profiter d'un logement durable. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

En tant que référence en habitation, la Société d'habitation du Québec a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

