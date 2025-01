JOURNÉE ARC-EN-CIEL 2025 : MOBILISATION RÉGIONALE POUR CONTRER LA HAINE

LONGUEUIL, QC, le 30 janv. 2025 /CNW/ - La deuxième édition de la Journée Arc-en-ciel se tient actuellement, réunissant les organismes communautaires de la Montérégie autour d'une cause cruciale : la lutte contre la transphobie et l'homophobie. Cet événement se veut un événement de mobilisation et de sensibilisation, visant à équiper les organismes d'outils pratiques tout en sensibilisant le grand public à ces enjeux pressants.

Un contexte alarmant

Les manifestations transphobes et homophobes sont en hausse, une situation inquiétante mise en lumière par la publication récente d'un sondage du Groupe de recherche et d'intervention sociale (GRIS-Montréal), qui décrit une augmentation des attitudes hostiles parmi les jeunes Québécoises et Québécois.

Jessica Grenon et Dominique Théberge, du JAG organisme LGBT+, soulignent : « L'augmentation des manifestations homophobes et transphobes est une réalité troublante qui appelle à une réponse collective et immédiate. Chez Le JAG, nous travaillons chaque jour à soutenir les jeunes et les adultes dans leur identité et leur réalité. Cette Journée Arc-en-ciel est une opportunité pour mobiliser et outiller nos organismes alliés dans la région, car chaque action compte dans la lutte contre la haine. »

Une journée de mobilisation

La Journée Arc-en-ciel 2025 propose une formation en autodéfense intellectuelle, présentée par l'organisme Le JAG, pour aider les organismes à répondre efficacement aux discours transphobes et homophobes.

« La justice sociale est au cœur de l'action communautaire autonome. En tant qu'organismes communautaires, nous devons unir nos forces pour créer un réseau régional solide et inclusif. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons être de véritables personnes alliées pour la communauté LGBT+ et contribuer à une société plus juste et égalitaire », affirme Johanne Nasstrom de La Table régionale des organismes communautaires et bénévoles (TROC) de la Montérégie.

Un appel à la solidarité locale

Virginie Bernier, porte-parole pour les Corporations de développement communautaire (CDC) de la Montérégie, explique : « Les organismes communautaires ne peuvent relever seuls le défi de contrer la transphobie et l'homophobie. C'est ensemble, avec le soutien de nos partenaires et de la population que nous pouvons créer des environnements sécuritaires et inclusifs. La Journée Arc-en-ciel est une preuve que la solidarité locale peut avoir un impact profond. »

Un appel à l'action collective

Le comité organisateur lance un appel à la mobilisation de toutes et tous : c'est ensemble que nous pouvons lutter contre la haine et bâtir des communautés plus inclusives. En plus de sensibiliser, cette journée met en lumière des initiatives comme le projet « Municipalités inclusives », qui vise à promouvoir des politiques locales favorisant l'inclusion et la diversité.

La Journée Arc-en-ciel est une initiative régionale en Montérégie propulsée par le JAG organismes LGBT+ ; de la TROC-Montérégie ; et des CDC de la Montérégie. Le comité organisateur est composé de Jessica Grenon et Dominique Théberge, JAG organisme LGBT+ ; de Catherine Jetté et Johanne Nasstrom, TROC-Montérégie ; de Virginie Bernier, CDC Roussillon ; et de Simon Proulx, CDC des Maskoutains.

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

Pour plus d'informations, contactez : Catherine Jetté, Coordination de projets -- Liaison et recherche, TROC-Montérégie, 450 204-1607, [email protected]; Simon Proulx, Directeur général, CDC des Maskoutains, 514 452-0630, [email protected]