AVIS DE CONVOCATION AUX MÉDIAS - Manifestation contre la violence envers les personnes en situation d'itinérance

BROSSARD, QC, le 30 mai 2025 /CNW/ - À la suite de l'agression violente d'une femme en situation d'itinérance à Brossard, la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS), la TROC Montérégie et la Table de concertation de Brossard (TCB) organisent une manifestation pacifique pour dénoncer la haine, le mépris et l'indifférence persistants envers les personnes les plus marginalisées de notre société.

Les médias sont invités à couvrir cette mobilisation citoyenne, qui rassemblera des résident•e•s, des organismes communautaires, des élu•e•s et des personnes concernées. L'événement comprendra des prises de parole, des témoignages, ainsi que des slogans et bannières appelant à la justice sociale et au respect des droits humains.

Date : Mardi 3 juin 2025

Heure : 11 h 00

Lieu : Rue Allard, derrière le concessionnaire Lexus Gabriel, Brossard

(à proximité du 5770 Bd Taschereau, Brossard, QC J4W 1M) - Stationnement est disponible au Super C (5012 Bd Taschereau, Greenfield Park, QC J4W 1Z4)

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

Contact médias : Gilles Beauregard, Coordonnateur, Table Itinérance Rive-Sud (TIRS), [email protected], 438-504-5202