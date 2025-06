« Nous refusons la violence et le mépris » - Manifestation pacifique contre la violence envers les personnes en situation d'itinérance

LONGUEUIL, QC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le 27 mai dernier, selon les informations rapportées par les médias, une femme qui vivait temporairement dans un abri de fortune derrière un commerce a été grièvement blessée à Brossard après avoir été happée volontairement par un conducteur.

Cet acte de violence extrême n'est pas isolé. Il reflète un climat social de plus en plus intolérant à l'égard des personnes en situation d'itinérance. Ces personnes sont trop souvent rejetées, stigmatisées et criminalisées alors qu'elles ont besoin d'aide, de soutien et d'un logement.

Une mobilisation citoyenne pour l'inclusion, la dignité et le droit au logement

En réaction à ce drame, la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS), la Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (TROC-Montérégie) et la Table de concertation de Brossard (TCB) unissent leurs voix, dans le cadre d'une manifestation pacifique à Brossard aujourd'hui, pour dénoncer l'escalade de la haine et rappeler que personne ne devrait craindre pour sa vie parce qu'elle n'a pas de toit.

Cette manifestation se veut un moment de solidarité, de recueillement et de revendication pour affirmer notre refus collectif de toute forme de violence dirigée envers les personnes en situation d'itinérance.

L'itinérance en Montérégie

Rappelons que selon les données du dénombrement de 2022, la Montérégie se classait comme la troisième région avec le plus fort taux d'itinérance, avec une hausse de 98% par rapport au dénombrement de 2018.1 Les organismes communautaires en itinérance œuvrant directement sur le terrain peuvent également témoigner que ce phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur.

Rappelons également que les services pour les femmes en situation d'itinérance sont insuffisants sur le territoire de la Montérégie et que le plan d'action régional et communautaire intégré en itinérance a notamment pour objectif de bonifier l'offre de services à l'intention des femmes en situation d'itinérance.

« La rue n'est pas un choix. C'est une conséquence. »

« On dénonce fermement cet acte de violence inacceptable. Toute notre solidarité va à la victime. Dans l'agglomération de Longueuil, comme ailleurs, le manque de logements abordables et une aide sociale trop basse forcent des gens à vivre dans des campements. Quand c'est une femme qui subit ça, c'est encore plus révoltant. Déjà que la vie en situation d'itinérance est difficile pour tout le monde, elle l'est encore plus pour les femmes. Ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. Tant qu'on ne réglera pas ça, la détresse - et la violence - vont continuer. »

-- Gilles Beauregard, coordonnateur de la Table Itinérance Rive-Sud (TIRS)

« Ce n'est pas normal que dans un Québec aussi riche, en 2025, une femme doive dormir dehors, pour ensuite devenir la cible d'un acte haineux. Ce n'est pas un fait divers. C'est un échec collectif. Nous devons refuser de banaliser l'inacceptable. Il y a des gens qui vivent dans une extrême précarité, sans logement. »

-- Suzanne Demers, présidente de la TROC-Montérégie

« À Brossard, il n'existe aucune ressource d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Pourtant, nous constatons une présence croissante de ces personnes sur notre territoire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un choix. C'est le reflet d'un système défaillant, où seulement 109 logements sociaux sont disponibles, pour une population de près de 100 000 habitants, et où 13 % des locataires vivent sous le seuil de la pauvreté. Derrière ces chiffres, il y a des femmes, des aîné•e•s, des familles. Des humain•e•s. »

-- Diana Gutiérrez Ruiz, chargée de projet à la Table de concertation de Brossard (TCB)

Il est plus que temps d'agir

Nous exigeons : la reconnaissance pleine et entière de la crise du logement; un plan ambitieux et concret de construction de logements sociaux, abordables et communautaires, un accès réel et élargi aux services de santé et de services sociaux; un financement stable, décent et récurrent pour les organismes communautaires; une approche profondément humaine qui place la dignité au cœur de chaque décision. Enfin, nous exigeons urgemment un vaste chantier sur l'ensemble de ces éléments.

Nous refusons la violence.

Nous refusons le mépris.

Nous croyons en une société juste, inclusive, sécuritaire et respectueuse pour toutes et tous.

_____________________________ 1 Plan de réponse communautaire au campement - Pour la Montérégie, Janvier 2025, p.6 https://www.santemonteregie.qc.ca/sites/default/files/2025/02/16-prcc_monteregie.pdf

SOURCE Table Régionale des Organismes Communautaires et Bénévoles de la Montérégie (TROC-MONTEREGIE)

