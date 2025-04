Jour de la Terre - Montréal invite la population à une distribution gratuite de compost 100% montréalais

MONTRÉAL, le 22 avril 2025 /CNW/ - À l'occasion du Jour de la Terre, la Ville de Montréal est fière d'annoncer des journées de distribution gratuite de compost les 10 et 11 mai 2025, au Complexe environnemental de Saint-Michel, ainsi que plusieurs autres dates, dans plusieurs arrondissements. Cet événement vise à redonner une partie du compost produit à partir des matières organiques triées à la source par les citoyens et citoyennes de Montréal.

Votre part d'un compost 100 % montréalais

Grâce à la participation active des Montréalais et Montréalaises à la collecte des matières organiques tout au long de l'année, la Ville transforme localement ses matières organiques en compost de haute qualité. Ce compost peut être utilisé par les fermiers locaux ainsi que par les particuliers, favorisant ainsi l'économie circulaire et locale. Il est idéal pour enrichir les platebandes, jardins, potagers et autres espaces verts sans aucune restriction.

Les avantages du compostage

Le compostage présente de nombreux avantages environnementaux et économiques. En réduisant les gaz à effet de serre, il contribue à la lutte contre le changement climatique. De plus, le compost enrichit le sol et constitue une excellente alternative aux engrais chimiques. En tant qu'engrais naturel, il offre une valeur ajoutée pour l'environnement et l'économie locale.

Comment se le procurer?

Pour profiter de cette distribution gratuite de compost, les citoyens sont invités à apporter une preuve de résidence à Montréal. Le compost sera distribué en vrac, il est donc recommandé de prévoir une remorque et une pelle, ou des seaux, pelles et contenants. La distribution se fera selon le principe du premier arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement des stocks.

Lieux de distribution

Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) : 2235, rue Michel-Jurdant, Montréal (QC) H1Z 4N1

(CESM) : 2235, rue Michel-Jurdant, Montréal (QC) H1Z 4N1 Plusieurs arrondissements, consulter montreal.ca

« La Ville de Montréal célèbre le Jour de la Terre en distribuant gratuitement un compost local de qualité. Plus 450 tonnes de compost seront distribuées, soit l'équivalent de plus de 29 autobus. Vous avez été nombreuses et nombreux à composter vos résidus alimentaires et nous en sommes fiers. Notre compost local peut être utilisé sans restriction à la maison, à la ferme ou sur votre balcon. Continuons à travailler ensemble pour réduire nos déchets et valoriser notre économie circulaire. »

- Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

