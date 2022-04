Jour de la Terre : La Ville de Longueuil adhère à la campagne « Objectif zéro »

Cet engagement a pour objectif de placer l'action climatique inclusive au centre de toutes les décisions urbaines, afin de créer des communautés prospères et équitables pour toutes et tous. En ce sens, la Ville de Longueuil invite tous ses partenaires à se joindre à elle pour reconnaître l'urgence climatique mondiale et mettre en œuvre les actions nécessaires pour contribuer à la surmonter.

« En ce Jour de la Terre, je me réjouis de cette nouvelle puisqu'il est question d'un des engagements que notre équipe avait pris lors des dernières élections. Il s'agit d'une autre avancée pour nous inciter à atteindre l'exemplarité environnementale à Longueuil, grâce à un engagement concret et tangible », a annoncé la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

« La démarche scientifique est un des piliers de ma vie professionnelle et je crois qu'avec l'ampleur de la crise climatique, il faut absolument nous doter des meilleures pratiques pour protéger la santé des Longueuilloises et des Longueuillois. En ce sens, la campagne « Objectif zéro » représente une démarche juste, réfléchie et efficace basée sur la science », a commenté Marjolaine Mercier, responsable de l'environnement et de la lutte aux changements climatiques au sein du comité exécutif.

« L'exemplarité environnementale, c'est un investissement important dans notre avenir collectif. Être une ville pionnière en matière de développement durable et de gestion responsable, c'est notamment de créer une communauté saine pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Ce sont là des facteurs d'attractivité et de résilience pour notre ville », a ajouté Lysa Bélaïcha, conseillère associée au dossier.

Campagne de sensibilisation sur les pistes cyclables

La Ville de Longueuil tient à profiter de cette annonce pour signifier qu'un nouveau marquage sera effectué à plusieurs endroits sur le réseau des pistes cyclables. En effet, les citoyennes et les citoyens pourront retrouver, directement sur les pistes, des messages de sensibilisation à la mobilité active visant à souligner l'importance de ces moyens de transport verts dans la réduction de notre production de gaz à effet de serre (GES) et, incidemment, la lutte aux changements climatiques.

« N'oublions pas que la plus grande part des GES produits au Québec vient directement du secteur des transports. La plus grande différence que nous puissions faire pour répondre à l'urgence climatique est donc de troquer notre voiture solo à essence pour des modes de transport collectif ou actif, comme la marche et le vélo », a conclu la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Renseignements: Ville de Longueuil, Camille Desrosiers-Laferrière, attachée de presse, 514 653-3786