Jour de la Terre : Gratuité dans les traverses payantes de la STQ

QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer qu'elle offrira la gratuité dans l'ensemble de ses traverses payantes présentement en fonction pour les passages piéton, cycliste et passager en covoiturage peu importe le type de véhicule. Les traverses concernées sont celles de Matane-Baie-Comeau-Godbout, de Québec-Lévis et de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. Par cette initiative, la STQ joint ainsi le mouvement collectif de plusieurs partenaires en transports de personnes partout au Québec dans le but de stimuler et de valoriser l'action positive à l'égard de l'environnement auprès de leurs utilisateurs.

Autres initiatives

La société d'État déploiera également des drapeaux de l'Alliance verte sur l'ensemble de ses navires lors de cette journée, et ce, dans le but de lancer un message fort sur l'engagement de l'organisation à améliorer ses performances environnementales en ciblant les enjeux clés liés à la qualité de l'air, de l'eau, des sols, à la protection de la biodiversité et aux relations avec les communautés. Rappelons que l'Alliance verte est le principal programme de certification environnementale pour l'industrie maritime nord-américaine pour lequel la STQ est membre fondateur.

La STQ joindra également sa voix à celle de nombreuses organisations par la mise en place d'une campagne sur l'ensemble de ses plateformes numériques afin de sensibiliser les citoyens et les organisations du Québec aux enjeux environnementaux.

