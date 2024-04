À lui seul, le parc intelligent de machines d'excavation intelligentes de la ville industrielle intelligente de Zoomlion a réduit ses émissions de carbone de 80 000 tonnes en 2023, ce qui équivaut à planter cinq millions d'arbres

CHANGSHA, Chine, le 23 avril 2024 /CNW/ -- À l'occasion du Jour de la Terre 2024, sous le thème « Planète contre plastiques », Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK) souligne son engagement à atteindre une faible production de carbone couvrant l'ensemble du processus de production grâce à la mise en œuvre d'une feuille de route intégrée de développement vert.

Stratégie de développement écologique. Alors que les pays unissent leurs forces pour relever les défis de la réduction de la pollution plastique et de la conservation de l'environnement, Zoomlion est le fer de lance de la transformation de l'industrie avec une stratégie de développement vert qui met l'accent sur la conception, la fabrication, les produits, les normes et la gestion écologiques.

Nouvelles composantes énergétiques de base. Zoomlion a lancé une gamme de nouvelles composantes énergétiques de base, le fondement du développement de machines de construction à énergie nouvelle, couvrant l'ensemble de la chaîne technologique, y compris le développement de batteries, le contrôle électrique et la production de machinerie complète.

En 2022, Zoomlion a lancé neuf composants de batterie au lithium de base, offrant une solution intégrée, solution hydrogène, qui comprend la production d'hydrogène, le stockage, le transport, la production d'électricité et les technologies de moteur principal.

Expansion de la gamme de produits durables. En décembre 2023, le développement d'énergie nouvelle de Zoomlion a permis de lancer 177 produits à énergie nouvelle pour 13 grandes gammes de produits, dont les carburants entièrement électriques, hybrides et à hydrogène.

Emplacement de construction écologique intelligent. Le groupe a établi le premier emplacement de construction écologique intelligent de l'industrie, où 11 types de machinerie entièrement électrique et autonome à grande échelle sont utilisés pour la construction sans personnel. La période de construction a été raccourcie de 30 % et l'efficacité manuelle, augmentée de 300 % tout en garantissant zéro émission.

Installations intelligentes. Avec la ville intelligente de Zoomlion comme point de départ, le groupe construit 23 usines intelligentes de calibre mondial. À la fin de juin 2023, elle avait mis en service au total cinq grandes usines intelligentes et 170 chaînes de production intelligentes, réalisant ainsi la production écologique du processus complet. Dans la plus grande usine intelligente de grues à tour au monde, Zoomlion a réalisé une réduction de 90 % des fumées de soudage, une réduction de 70 % des émissions de COV et une économie d'énergie de 15 %.

Pour marquer le Jour de la Terre 2024, Zoomlion renforce son engagement envers les pratiques durables de pointe dans l'industrie des machines de construction. Les mesures prises par l'entreprise aujourd'hui sont essentielles à un avenir durable, car elles permettent de répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

