Dans le cadre du programme Des transactions qui font pousser des arbres de BMO Marchés des capitaux, une partie des frais de négociation des transactions de titres à revenu fixe du Jour de la Terre sera versée pour planter des milliers d'arbres

Des partenariats clés conclus avec l'initiative Priceless Planet Coalition et Veritree aideront BMO à continuer de faire une différence par la plantation d'arbres

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW/ - Cette année, BMO Groupe financier (TSX: BMO) (NYSE: BMO) célèbre le Jour de la Terre en donnant le coup d'envoi de l'initiative inaugurale « Des transactions qui font pousser des arbres » de BMO Marchés des capitaux dans le cadre de laquelle une part du produit des transactions mondiales de titres à revenu fixe de la journée sera consacrée à la plantation de milliers d'arbres.

Le programme Des transactions qui font pousser des arbres est une approche novatrice de collecte de fonds. L'initiative rappelle le programme Action-Éducation, dans le cadre duquel des fonds correspondants à un pourcentage des commissions sur actions institutionnelles sur une journée sont amassés chaque automne. BMO Marchés des capitaux s'est engagé à planter des arbres lors du Jour de la Terre selon les titres à revenu fixe qui seront négociés dans le monde entier, y compris 10 arbres pour chaque million de dollars d'obligations ESG négociées (obligations dont le produit est amassé spécifiquement à des fins environnementales, sociales et de gouvernance ou dont les prix sont liés aux progrès réalisés à l'égard d'objectifs de durabilité).

« À BMO, nous sommes fiers de contribuer à faire une différence dans la vie, comme en affaires et saisir chaque occasion afin de contribuer à bâtir un monde plus durable, a déclaré Deland Kamanga, chef, Marchés mondiaux de BMO. Notre nouveau programme Des transactions qui font pousser des arbres aidera le groupe Titres à revenu fixe, devises et produits de base de BMO Marchés des capitaux à financer la plantation d'arbres pour créer une planète plus verte. »

« La plantation d'arbres est un moyen naturel de réduire l'impact des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi une bonne façon de créer des emplois, de reboiser les terres et de réalimenter les écosystèmes locaux, a déclaré Michael Torrance, chef de la durabilité de BMO. Les arbres que nous plantons dans le cadre du programme Des transactions qui font pousser des arbres et d'autres partenariats essentiels marquent notre engagement continu pour la lutte contre les changements climatiques et appuient notre ambition de réduire les émissions de carbone et de cheminer vers un avenir carboneutre. »

La plantation d'arbres sera menée en partenariat avec la Priceless Planet Coalition et Veritree. En 2020, BMO a été la première banque canadienne à se joindre à l'initiative Priceless Planet Coalition qui a été créée par Mastercard pour unir les entreprises et les consommateurs dans la restauration de 100 millions d'arbres en cinq ans. Veritree est une plateforme qui assure la transparence sur le terrain des efforts mondiaux de reboisement.

BMO continue à réaliser d'importants progrès par rapport à sa raison d'être afin de doubler les bonnes actions pour un avenir durable :

En 2019, BMO a dévoilé sa raison d'être - Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - et annoncé ses engagements à doubler ses bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

BMO est carboneutre dans l'ensemble de ses activités depuis 2010 et , en octobre 2020, la Banque a franchi une étape majeure en faisant correspondre 100 pour cent de sa consommation d'électricité avec de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

En 2019, BMO a émis une obligation durable de 500 millions de dollars américains dont le produit est destiné aux objectifs de développement durable des Nations Unies.

En février 2021, BMO a accordé le premier prêt vert labellisé de l'histoire du Canada à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic pour publier un cadre de financement vert.

à Atlantic Packaging pour financer une nouvelle installation de carton compact pour caisses 100 pour cent recyclé et a collaboré avec Atlantic pour publier un cadre de financement vert. En mars 2021, la Banque a annoncé son ambition climatique, qui comprend des plans visant à développer des capacités uniques d'analyse du climat afin d'être le principal partenaire de ses clients dans la transition vers un avenir carboneutre. Dans le cadre de l'annonce, la Banque a présenté l'Institut pour le climat de BMO, une organisation multidisciplinaire exploitant la science, l'analyse fondée sur des technologies innovantes et une expertise de pointe. Dans le cadre de son engagement à l'égard de la finance durable, BMO s'est engagé à offrir 300 milliards de dollars en prêts et en prises fermes durables d'ici 2025.

Le leadership de BMO en matière de développement durable a été reconnu dans de nombreux classements :

Classé 15 e dans la liste 2020 du Wall Street Journal des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord

dans la liste 2020 du des 100 sociétés les mieux gérées de manière durable au monde, troisième au classement général pour le capital social, et seule banque en Amérique du Nord Banque nord-américaine la mieux classée au classement annuel des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights pour la deuxième année de suite (2021)

Classé parmi les dix pour cent des meilleures banques au monde à l'indice Dow Jones de développement durable, et meilleure banque d'Amérique du Nord (2020)

Cote A- à la déclaration du CDP de 2020 sur les changements climatiques

Liste des entreprises les plus éthiques au monde de 2020 de l'Ethisphere® Institute

Liste des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de 2020 de Corporate Knights

de 2020 de Corporate Knights Colauréat du titre de chef de file de l'année 2021 pour les obligations sociales, catégorie autorités locales / municipalités, d'Environmental Finance

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO en faveur d'un avenir durable, veuillez consulter le Rapport de durabilité de la Banque. Pour de plus amples renseignements sur la finance durable à BMO, cliquez ici. Pour plus d'information sur l'ambition climatique de BMO, veuillez consulter notre page Changements climatiques.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 973 milliards de dollars au 31 janvier 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

