Josette Villeneuve reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec, en collaboration avec Culture Mauricie, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie à l'artiste visuelle Josette Villeneuve. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, a été dévoilé par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil des arts et des lettres du Québec, à l'occasion de la remise de prix Arts Excellence, organisée par Culture Mauricie à l'Atrium de l'UQTR, à Trois-Rivières.

Josette Villeneuve remporte le Prix du CALQ - Artiste de l'année en Mauricie (Montage photo: Conseil des arts et des lettres du Québec) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

« Josette Villeneuve pose un regard à la fois tendre et critique sur des enjeux contemporains par le biais d'œuvres d'envergure entremêlant un caractère ludique et une approche politique. Sa démarche rigoureuse, sa finesse et sa grande ingéniosité rendent son travail particulièrement authentique. Par-dessus tout, elle inscrit sa pratique dans sa communauté, tant par la transmission de son legs que par la médiation culturelle et par un réel esprit de collaboration », ont mentionné les membres du jury réunis par le Conseil.

Biographie de Josette Villeneuve

Josette Villeneuve vit et travaille à Shawinigan. Présentées dans des lieux d'exposition reconnus et événements d'envergure, ses créations font partie de collections privées et publiques dont celles du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art contemporain de Baie-St-Paul et de la ville de Trois-Rivières. En 2021, elle a reçu le Prix Création en arts visuels de l'année et le Prix des arts visuels Stelio-Sole pour Ligne de flottaison, sa plus récente exposition solo. La même année, lors du Gala distinction Desjardins de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, Culture Shawinigan a reconnu son implication dans le milieu en lui remettant le Prix Arts et culture. L'artiste réalise aussi des projets d'art public dans le cadre du Programme d'intégration des arts à l'architecture du gouvernement du Québec et coordonne de nombreux projets collectifs en lien avec la communauté artistique.

Pour découvrir le travail de Josette Villeneuve, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique est disponible sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont l'écrivaine Ariane Gélinas et l'artiste visuelle Fontaine Leriche.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Mauricie

Au cœur du développement culturel régional, Culture Mauricie regroupe, depuis plus de 40 ans des individus et des organismes qui contribuent de manière professionnelle au développement des arts et de la culture en Mauricie. Fort de son réseau, l'organisme contribue à la reconnaissance publique de son secteur, dans l'intérêt de ses membres et du milieu. Culture Mauricie est le créateur et l'éditeur du nouveau magazine culturel régional DICI.ca.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

Liens :

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram

Web | Facebook | Instagram

Youtube | Twitter | Spotify

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Myriam Lefebvre, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 1 800 608-3350, [email protected]; Marie-Lou Pelletier, Directrice générale adjointe et conseillère aux membres, Culture Mauricie, [email protected]