Josée Girard, lauréate du Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Côte-Nord, est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année sur la Côte-Nord à l'artiste multidisciplinaire Josée Girard. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, a été annoncé aujourd'hui sur le site Web et la page Facebook de Culture Côte-Nord.

« Josée Girard est une femme impliquée qui contribue à démocratiser l'art sur la Côte-Nord depuis plusieurs années. Versatile et pluri-talentueuse, elle se réinvente et se renouvelle pour le bonheur de ses publics diversifiés. Très engagée dans sa communauté, elle ne craint pas de tisser des ponts, de créer des liens et d'aller à la rencontre de ses publics, et ce, dans les moindres recoins de la Côte-Nord. Bravo pour ce dynamisme inspirant ! », ont mentionné les membres du jury réunis par le CALQ.

À propos de Josée Girard

Artiste multidisciplinaire, Josée Girard vit et travaille à Baie-Comeau. Auteure, comédienne, metteure en scène et directrice artistique, elle est formée dans diverses universités québécoises en littérature, en théâtre et en enseignement. Sa démarche artistique, profondément ancrée dans le théâtre de création, puise son inspiration dans les grands espaces et la nature nord-côtière. Fascinée par le processus de résilience humaine, elle crée des œuvres qui célèbrent la rencontre entre expressivité et intériorité. Elle a signé de nombreuses mises en scène, dont plus récemment pour le jeune public Le Carnaval des animaux présenté lors d'une tournée en Basse-Côte-Nord. Au cours des quatre dernières années, on a pu voir son talent d'interprète entre autres dans Fleuve, Marco fait naufrage et Je donne ma langue au chat. Son engagement artistique se traduit par une implication active dans sa communauté : elle soutient, engage, forme, et défend les artistes de la région, tout en initiant le public au processus de création à travers la médiation culturelle. Son apport à l'essor culturel régional a été maintes fois reconnu. Membre de l'Ordre de Baie-Comeau depuis 2015, elle milite pour la culture en région, assurant une présence artistique dynamique et accessible.

Pour découvrir le travail de Josée Girard, une vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le CALQ poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Côte-Nord

Culture Côte-Nord est un organisme de regroupement qui a pour mission de promouvoir et développer l'unicité culturelle nord-côtière en ralliant les passionné•e•s qui œuvrent à sa vitalité.



L'organisme, qui compte plus de 300 membres, offre différents services dont un programme de formation continue, de l'accompagnement pour les demandes de financement et de l'information aux artistes, aux artisan•e•s, aux organismes culturels, sociaux, économiques et municipaux en matière d'art et de culture.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Depuis 2014, elle fait rayonner les arts et la culture auprès du public en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube. lafabriqueculturelle.tv

