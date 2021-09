Du 16 septembre au 30 octobre, de nouveaux bracelets en édition limitée au profit de Cœur + AVC seront en vente grâce à une collaboration avec le réseau Jean Coutu

MONTREAL, le 16 sept. 2021 /CNW/ - Cœur + AVC est fière d'annoncer que la campagne de collecte de fonds Un bijou de vie, menée en collaboration avec Josée Boudreault, célèbre son cinquième anniversaire ! Près de 67 500 bracelets ont été vendus lors des quatre premières éditions, permettant ainsi d'amasser près de 675 000 $ afin de soutenir la recherche et d'aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC. La toute nouvelle collection de bracelets Un bijou de vie sera en vente exclusivement dans les succursales Jean Coutu du Québec du 16 septembre au 30 octobre.

« Je suis fière d'être le visage de la campagne Un bijou de vie depuis la première édition. Cinq ans, ce n'est pas rien ! Ça se fête ! Cette année marque aussi les cinq ans de mon AVC. Je peux donc personnellement témoigner de l'importance de la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC, et des campagnes de collecte de fonds comme Un bijou de vie. Ça sauve des vies ! », affirme Josée Boudreault, porte-parole et conférencière ayant subi un AVC en juillet 2016 et en septembre 2017.

En plus de soutenir la recherche d'importance vitale, chaque bracelet sensibilise la population à l'importance d'apprendre les signes de l'AVC grâce à une carte aide-mémoire comprenant l'acronyme VITE, campagne pour laquelle Josée Boudreault est également porte-parole. VITE est un moyen simple de se souvenir des signes les plus courants de l'AVC. L'acronyme signifie : Visage - Est-il affaissé?; Incapacité - Pouvez-vous lever les deux bras normalement?; Trouble de la parole - Trouble de prononciation?; et Extrême urgence - Composez le 9-1-1.

L'AVC est une urgence médicale qui survient 62 000 fois par année au pays, soit 1 fois toutes les 9 minutes. Il est donc d'une importance vitale d'en reconnaître les principaux signes et de savoir comment y réagir, d'autant plus qu'il s'agit de la première cause d'hospitalisation au pays. Malgré l'urgence que représente l'AVC, seulement 14 % des adultes québécois en connaissent les trois signes principaux et 30 % n'en connaissent aucun. « Lorsqu'une personne subit un AVC, chaque seconde compte. Il faut donc réagir très VITE en reconnaissant les signes et en appelant immédiatement le 9-1-1. Plus VITE la circulation sanguine peut être rétablie, plus grandes sont les chances de rétablissement », rappelle Josée Boudreault.

Pour participer à la cinquième édition d'Un bijou de vie et démontrer votre soutien à Cœur + AVC, il est possible de se procurer un bracelet, édition 2021, au coût de 12,99 $ plus taxes, dans l'une des succursales affiliées au réseau Jean Coutu. Les bracelets sont composés d'hématite grise et, au centre, de cinq jades rouges, jades blancs ou quartz rose pour souligner le cinquième anniversaire.

Cœur + AVC souhaite remercier les fidèles partenaires médiatiques d'Un bijou de vie, les stations du réseau Rythme et The Beat 92.5, d'aider à combattre les maladies du cœur et l'AVC.

Pour de plus amples renseignements, visitez coeuretavc.ca/BijouDeVie.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques. coeuretavc.ca



Photos



Cliquez ici pour télécharger des photos de Josée Boudreault et des bracelets de la campagne Un bijou de vie 2021.

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Renseignements: Coordonnées: Maryse Béginl Gestionnaire régionale, Communications, Québec, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 514 449-8517, [email protected]