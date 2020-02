Cœur + AVC revient avec une campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC grâce au soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW/ - Pour une sixième année, Cœur + AVC urge les Québécois à connaître les signes de l'AVC et la réaction à avoir lorsqu'ils en sont témoins, à l'aide de la campagne VITE, mettant en vedette Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard. Cela peut avoir un effet décisif sur la vie ou la mort, pour un rétablissement complet ou une incapacité persistante.

Josée Boudreault est choquée : trop peu de Québécois connaissent les signes de l'AVC (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC) Apprenez les signes de l’AVC (Groupe CNW/Fondation des maladies du cœur et de l'AVC)

L'AVC est une urgence médicale qui survient 62 000 fois par année au pays, soit 1 fois toutes les 9 minutes. Il s'agit de l'une des principales causes de mortalité et d'incapacité grave au pays. Il est donc d'une importance vitale d'en reconnaître les signes les plus courants et la réaction à avoir, d'autant plus qu'il s'agit de la première cause d'hospitalisation au pays. Malgré tout, seulement 18 % des adultes québécois en connaissent les trois signes, et 28 % n'en connaissent aucun, malgré une nette amélioration dans la sensibilisation aux signes.

« Je suis vraiment choquée. Dois-je en faire une affaire personnelle? » s'esclaffe dans son humour légendaire Josée Boudreault, porte-parole de la campagne VITE. « Si Louis-Philippe a su les apprendre et à réagir VITE, tout le monde peut le faire! »

La bonne nouvelle est que la campagne de Cœur + AVC a porté ses fruits, notamment grâce au soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux. En 2015, lors de l'introduction de la campagne, aussi peu que 2 % de la population connaissaient les trois signes VITE de l'AVC et 62 % n'en connaissaient aucun.

« Malgré les avancées, c'est toujours alarmant. Savoir réagir VITE peut avoir un effet décisif sur la vie ou la mort, pour un rétablissement complet ou une incapacité persistante. La rapidité avec laquelle le 9-1-1 est appelé est déterminante pour les chances de survie, avec peu ou pas d'incapacités, affirme Francine Forget Marin, directrice, Affaires santé et Recherche, Québec, à Cœur + AVC. »

Les nombreuses campagnes de sensibilisation sur les signes VITE de l'AVC ont certes permis une plus grande connaissance des signes et de la réaction à avoir, soit appeler le 9-1-1, mais ces résultats ne sont pas uniformes à travers la province. Selon un sondage effectué en novembre 2018, les régions administratives de l'Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, du Nord-du-Québec et de l'Outaouais se trouvent largement sous la moyenne provinciale. C'est pourquoi la diffusion, jusqu'à la fin mars, de cette campagne, appuyée financièrement pour une troisième année par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, est vitale.

Lorsqu'une personne subit un AVC, chaque seconde qui s'écoule avant le traitement compte puisque le patient moyen perd 1,9 million de cellules cérébrales par minute. Plus VITE la circulation sanguine peut être rétablie, plus grandes sont les chances de rétablissement.

