WINNIPEG, MB, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Great-West Lifeco (TSX : GWO) a annoncé aujourd'hui que Jon Nielsen, vice-président exécutif et chef des services financiers, Great-West Lifeco, prendra la parole lors de la conférence mondiale sur les services financiers de Barclays, qui se tiendra le lundi 8 septembre 2025. Sa présentation débutera à 15 h 30 HE.

La webdiffusion en direct sera offerte et archivée ensuite à la section Nouvelles et événements du site Web de Great-West Lifeco.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille spécialisée dans les services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et d'Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de régime de garanties offert par l'employeur et d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 juin 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco se chiffrait à 3 billions de dollars.

Les actions de Great-West Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO, et la compagnie est membre du groupe de sociétés de Power Corporation. Pour en apprendre davantage, consultez le site greatwestlifeco.com/fr.

