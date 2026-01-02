TSX : GWO

WINNIPEG, MB, le 02 jan. 2026 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX ») quant au renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre »).

Aux termes de l'offre renouvelée, Lifeco peut racheter pour fins d'annulation jusqu'à 20 000 000 d'actions ordinaires (les « actions »), soit approximativement 2,2 % de ses 907 158 831 actions ordinaires émises et en circulation au 23 décembre 2025. L'offre commencera le 6 janvier 2026 et se poursuivra jusqu'à la première des dates suivantes : le 5 janvier 2027 ou la date à laquelle Lifeco termine ses rachats conformément à l'avis d'intention déposé auprès de la TSX. Selon le volume quotidien moyen de négociation à la TSX, qui s'établissait à 1 989 988 au cours des six mois précédant le 30 novembre 2025 (déduction faite des rachats effectués par Lifeco durant cette période), les rachats quotidiens sont limités à 497 497 actions, sauf dans le cas d'exceptions liées aux achats par blocs. Les rachats au titre de l'offre seront effectués au cours du marché en vigueur par l'intermédiaire de la TSX, d'autres bourses désignées ou d'autres systèmes de négociation parallèles canadiens ou encore par d'autres moyens autorisés par toute loi applicable. Les actions rachetées par Lifeco conformément à l'offre seront annulées. Le nombre réel d'actions pouvant être rachetées et le moment de tout rachat seront déterminés par la direction de Lifeco, sous réserve des règles de la TSX et de toute loi applicable.

Le conseil d'administration de Lifeco (le « conseil ») a autorisé l'offre renouvelée parce qu'il est d'avis que de tels rachats constituent une utilisation appropriée de fonds dont profiteront Lifeco et ses actionnaires. Lifeco se servira de l'offre renouvelée pour réduire l'effet de dilution lié à l'émission de valeurs mobilières aux termes de son régime d'options d'achat d'actions et à d'autres fins de gestion du capital.

Aux termes de son offre précédente (telle qu'elle a été modifiée le 5 septembre 2025), Lifeco avait été autorisée par la TSX à racheter jusqu'à 40 000 000 d'actions du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026. En date du 23 décembre 2025, Lifeco a racheté 28 091 279 actions au cours moyen pondéré de 57,01 $ au titre de son offre précédente, y compris 12 443 866 actions rachetées de la CFP (telle qu'elle est définie plus bas). En date du 23 décembre 2025, un fiduciaire non indépendant a racheté 75 457 actions, lesquelles ont dû être comptabilisées dans les limites de l'offre conformément au Guide à l'intention des sociétés de la TSX, sans incidence sur le nombre d'actions en circulation. Ces actions ont été rachetées au cours moyen pondéré de 53,45 $.

Programme de rachat d'actions automatique

Lifeco a également annoncé son intention de mettre en place un programme de rachat d'actions automatique (« PRAA ») auprès d'un courtier désigné afin de faciliter les rachats aux termes de l'offre, notamment lorsque Lifeco ne serait normalement pas autorisée à effectuer des rachats en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d'interdiction des opérations qu'elle s'impose. Le courtier de Lifeco procédera aux rachats à son entière discrétion en conformité avec les paramètres préétablis, et ce, dans le respect des règles de la TSX, des lois applicables et de l'entente conclue par les parties. Les rachats effectués dans le cadre du PRAA seront inclus dans l'établissement du nombre total d'actions rachetées aux termes de l'offre.

Rachats auprès de la CFP

De plus, la TSX a accordé une dispense qui permettra à Lifeco de racheter ses actions auprès de la Corporation Financière Power et de ses filiales en propriété exclusive (collectivement, « la CFP ») dans le cadre de l'offre, afin que la CFP puisse maintenir sa participation proportionnelle dans Lifeco (sans tenir compte des émissions d'actions par Lifeco en application de son régime d'options d'achat d'actions et de ses autres régimes d'encouragement à long terme). Filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada, la CFP est l'actionnaire majoritaire de Lifeco, et détient environ 68,677 % des actions émises et en circulation (à l'exclusion d'environ 2,44 % des actions détenues par la Société financière IGM Inc.). Les rachats auprès de la CFP seront effectués pendant la séance spéciale de négociation de la TSX conformément à une convention relative au régime d'aliénation de titres automatique, qui devrait être conclue entre Lifeco, le courtier de Lifeco, ainsi que la Corporation Financière Power et certaines de ses filiales en propriété exclusive. Les rachats auprès de la CFP seront effectués à l'occasion de tout jour de négociation où Lifeco procède à des rachats auprès d'autres actionnaires, conformément à l'offre. Si la CFP ne vend pas d'actions lors d'un jour de négociation conformément aux exigences (sauf en cas de perturbation du marché), la dispense accordée par la TSX cessera de s'appliquer, et Lifeco ne sera pas autorisée à effectuer d'autres rachats auprès de la CFP dans le cadre de l'offre. Le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées dans le cadre de l'offre sera réduit du nombre d'actions rachetées auprès de la CFP.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco est une société de portefeuille de services financiers engagée à bâtir un avenir plus solide, plus inclusif et plus sûr financièrement. Elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe sous les marques de la Canada Vie, d'Empower et de Irish Life. Ensemble, nous fournissons des solutions de gestion du patrimoine, de retraite, de garanties collectives, d'assurance et de gestion des risques à nos relations clients, qui se chiffrent à plus de 40 millions. Au 30 septembre 2025, le total de l'actif des clients de Great-West Lifeco s'établissait à plus de 3,3 billions de dollars.

Great-West Lifeco est membre du groupe de sociétés de Power Corporation, et ses actions sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez greatwestlifeco.com/fr.

