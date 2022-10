Joignez-vous à UNICEF Canada pour son Marchethon de l'Halloween et venez en aide aux enfants du monde entier

Tous les petits monstres, fantômes et sorciers au Canada peuvent transformer leur chasse aux friandises costumée en un marchethon afin d'amasser des fonds pour les enfants du monde entier.

TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - Le Marchethon annuel d'UNICEF Canada est de retour cet Halloween. Partout au pays, enfants et familles pourront joindre l'utile à l'agréable en profitant de leur chasse aux friandises pour recueillir des fonds destinés à apporter une aide vitale à des enfants du monde entier. Les fonds amassés permettront de soutenir le travail de l'UNICEF afin que chaque enfant ait l'essentiel pour grandir en sécurité et en santé : de l'eau potable, des aliments nutritifs, des services d'éducation et des soins de santé.

Pour participer, les Canadiennes et Canadiens sont invités à inscrire leur enfant ou leur famille, à se fixer un objectif de dons et à créer une page personnelle de collecte de fonds. Tout au long du mois d'octobre, ils pourront partager un lien menant à leur page et demander à leurs amis, familles et voisins de parrainer la marche de leur enfant ou de leur famille en faisant un don en ligne. Le soir de l'Halloween, les enfants pourront revêtir leurs déguisements préférés, parcourir leur quartier pour récolter des friandises, et recueillir des dons tout au long de leur chemin pour soutenir UNICEF Canada. Une façon ludique de contribuer à une bonne cause tout en s'amusant en famille!

UNICEF Canada encourage les familles d'un océan à l'autre à revêtir leurs plus beaux costumes et à parcourir leur quartier de la façon qui leur convient, tout en se conformant aux mesures de santé publique en place. En participant au Marchethon UNICEF de l'Halloween, les Canadiennes et Canadiens contribueront à semer la joie non seulement dans leurs collectivités, mais aussi dans celles du monde entier.

Le monde faisant face aujourd'hui à une multitude de conflits et de crises, dont celle de la malnutrition ayant un impact direct sur des enfants du monde entier, les fonds recueillis sont plus que jamais utiles.

Quelle est la portée de ces fonds?

Un don de 57 $ permet de fournir 96 sachets d'aliments thérapeutiques Plumpy'Nut MD essentiels à la survie à 32 enfants souffrant de malnutrition.

permet de fournir 96 sachets d'aliments thérapeutiques Plumpy'Nut essentiels à la survie à 32 enfants souffrant de malnutrition. Un don de 22 $ peut aider à protéger 91 enfants en leur fournissant de l'eau potable grâce à des comprimés de purification de l'eau, et des pains de savon.

peut aider à protéger 91 enfants en leur fournissant de l'eau potable grâce à des comprimés de purification de l'eau, et des pains de savon. Un don de 120 $ permet d'offrir à 20 enfants des fournitures scolaires, incluant des sacs à dos remplis d'articles essentiels en classe et permettant aux enfants d'apprendre, de s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel.

permet d'offrir à 20 enfants des fournitures scolaires, incluant des sacs à dos remplis d'articles essentiels en classe et permettant aux enfants d'apprendre, de s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel. Un don de 81 $ permet d'assurer l'administration de 174 vaccins essentiels à la survie qui protégeront 66 enfants de maladies évitables comme la rougeole, la poliomyélite et le tétanos.

« Chaque enfant a le droit d'avoir une enfance. Ce droit fondamental a été particulièrement bafoué au cours des dernières années en raison d'une combinaison de facteurs incluant la pandémie, les conflits mondiaux, les changements climatiques et les crises environnementales. Plus que jamais, le monde a besoin de notre solidarité. L'Halloween représentant un événement annuel unique dans la vie de nombreux enfants, le Marchethon UNICEF de l'Halloween vise à fournir une façon sécuritaire pour les enfants du Canada de célébrer cette fête spéciale tout en venant en aide aux enfants du monde entier. À l'époque, mes enfants, vêtus de leurs déguisements d'Halloween, recueillaient des fonds pour l'UNICEF au moyen de leur petite tirelire orange autour du cou. Cette version numérique du programme est une occasion pour moi d'enseigner à mes petits-enfants l'importance de défendre le droit de chaque enfant d'avoir une enfance », a déclaré David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada.

Pour en savoir davantage sur les façons de participer et de donner, visitez unicef.ca/Halloween. Les familles qui s'inscriront d'ici le 16 octobre recevront par la poste une trousse amusante du Marchethon comprenant des écussons d'Halloween personnalisés à porter lors de la chasse aux friandises et sur lesquels sera affiché un code QR menant à leur page de collecte de fonds.

Téléchargez du contenu multimédia ici.

À PROPOS DE L'UNICEF

L'UNICEF est le plus important organisme humanitaire dans le monde axé sur les enfants. Nous travaillons dans les endroits les plus durs du monde pour offrir une protection, des soins de santé, des vaccins, une éducation, des aliments nutritifs, de l'eau potable et des systèmes d'assainissement de l'eau. En tant que membre des Nations Unies, nous sommes présents dans plus de 190 pays et territoires, un rayonnement unique qui nous permet d'être sur le terrain pour aider les enfants les plus défavorisés. Bien que l'UNICEF fasse partie du système des Nations Unies, son travail, qui consiste à sauver des vies, dépend entièrement de contributions volontaires. Visitez unicef.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

