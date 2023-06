belairdirect renforce son engagement envers ses clients au Canada et plus particulièrement

envers ses employés, ses clients et les communautés de Terre-Neuve-et-Labrador et de la

région de l'Atlantique

ST. JOHN'S, NL, le 28 juin 2023 /CNW/ - belairdirect a le plaisir d'annoncer le repositionnement des marques Johnson Assurance et Anthony Insurance sous la marque de belairdirect. Ensemble, belairdirect honorera le fier héritage d'Anthony Insurance et de Johnson Assurance. Tout en conservant les ingrédients, les gens et l'histoire qui font que ces marques sont si reconnues à Terre-Neuve-et-Labrador, belairdirect continuera d'honorer notre engagement commun d'aider les clients, les employés et les communautés.

Depuis toujours, Johnson Assurance et Anthony Insurance ont fait en sorte que les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador soient au cœur de leur offre de services. Ce service attentionné se poursuivra sous la marque de belairdirect. Et belairdirect promet de respecter son engagement indéfectible envers les clients qu'elle sert, les gens avec qui elle travaille et les communautés qu'elle soutient.

Guidée par les mêmes valeurs fondamentales et un désir profond d'aider, belairdirect continuera d'offrir une expérience client hors du commun grâce à ses équipes dévouées de Terre-Neuve-et-Labrador et de la région de l'Atlantique. belairdirect lancera également une nouvelle gamme d'outils numériques de pointe qui rendront la vie plus facile pour ses clients. Avec plus de sept décennies au service des Canadiens, belairdirect continuera d'offrir à ses clients l'assurance dont ils ont besoin.

« Fortes de plusieurs années d'expérience, Johnson Assurance et Anthony Insurance deviendront belairdirect, une marque reconnue à l'échelle nationale à laquelle les Canadiens font confiance et sur laquelle ils peuvent compter pour leur offrir une expérience client simplifiée et un service d'indemnisation hors pair », a déclaré John Thompson, premier vice-président associé chez belairdirect et Terre-Neuvien qui compte plus de 22 ans de service chez Johnson Assurance. « J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos fidèles partenaires des groupes d'affinité et clients de leur confiance et leur soutien dans ce prochain chapitre de notre parcours. Je suis convaincu que ce nouveau départ nous permettra de tirer parti de notre expertise commune et de nos forces complémentaires pour mieux vous servir. Ensemble, nous serons là pour nos clients quand ils en auront le plus besoin et nous les aiderons mieux. »

Engagée dans la région de l'Atlantique

La présence et l'engagement de belairdirect dans la région de l'Atlantique s'étendent également à ses employés, avec des centaines de personnes déjà sur le terrain… et ce n'est qu'un début. belairdirect consolidera sa position comme l'un des plus importants employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador, la région d'origine de Johnson Assurance et d'Anthony Insurance, en investissant dans les talents locaux et en continuant de bâtir un milieu de travail attrayant qui offre des débouchés intéressants.

« Notre promesse à la région de l'Atlantique est simple : nous nous engageons à fournir des solutions d'assurance novatrices qui répondent aux besoins de notre clientèle et de nos groupes d'affinité », a déclaré John Thompson. « Nous travaillerons avec nos employés pour continuer de bâtir sur le fier héritage de Johnson Assurance et d'Anthony Insurance et, ensemble, nous resterons le partenaire d'assurance en qui vous pouvez avoir confiance pour les générations à venir. »

Quant aux clients de Johnson Assurance et d'Anthony Insurance désireux de savoir ce que cela représente pour eux, la bonne nouvelle est qu'ils n'ont aucune mesure à prendre. Leur couverture et leur police d'assurance actuelles demeurent en vigueur, et belairdirect communiquera avec eux avant leur renouvellement pour leur faire part des nouveaux avantages qui leur seront offerts à l'avenir. Pour les nouveaux clients, les services offerts sous la marque belairdirect seront officiellement lancés à Terre-Neuve-et-Labrador le 11 septembre et dans la région de l'Atlantique à compter du 23 octobre.

Pour en savoir plus sur ce changement important, veuillez consulter :

Johnson.ca/fr/BELAIRDIRECT

AnthonyInsurance.com/BELAIRDIRECT (anglais seulement)

À propos de belairdirect

belairdirect est un fier fournisseur d'assurance canadien qui offre à ses clients des solutions d'assurance complètes depuis près de 70 ans. Vous pouvez compter sur belairdirect pour réaliser notre objectif commun de rendre l'assurance plus simple et la vie plus facile pour encore plus de Canadiens. Ensemble, nous simplifierons votre vie en vous aidant à protéger ce qui vous tient à cœur grâce à des solutions d'assurance novatrices et personnalisées qui répondent à vos besoins. Fondée au Québec en 1955, l'entreprise offre une solution simple, mais complète qui permet aux clients de communiquer avec un agent par téléphone, en ligne ou en personne. belairdirect a été le premier assureur de dommages en Amérique du Nord à vendre des produits d'assurance automobile en ligne (www.belairdirect.com), ce qui témoigne du caractère innovateur de l'entreprise. belairdirect est une filiale d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord (TSX : IFC -- www.intactfc.com). belairdirect est fière d'être un partenaire du Club des petits déjeuners. Pour plus d'information, visitez www.belairdirect.com ou suivez belairdirect sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter.

