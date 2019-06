John McCallum, c. p., se joint à McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. et au Groupe d'affaires publiques McMillan aVantage

TORONTO, le 11 juin 2019 /CNW/ - McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. franchit une étape importante dans le rehaussement de son profil international et l'expansion de sa pratique canadienne asiatique avec l'arrivée de John McCallum qui se joint au cabinet à titre de conseiller stratégique principal le 10 juin 2019.

« Ancien ambassadeur du Canada en Chine, John apporte au cabinet son expérience unique de l'édification de relations mutuellement avantageuses entre la Chine et le Canada. Ses vastes réalisations professionnelles en tant qu'universitaire, économiste, politique et diplomate témoignent de l'étendue de ses connaissances et de sa perspective mondiale », a souligné Stephen Wortley, associé membre du comité de direction et président du groupe de pratique de l'Asie du cabinet. « Alors que les relations sino-canadiennes sont quelque peu tendues, nous sommes heureux de pouvoir compter sur John pour aider nos clients canadiens qui font des affaires en Chine, et travailler avec le milieu des affaires à nouer des relations interentreprises sources d'occasions d'affaires tant en Chine qu'au Canada. »

John McCallum a amorcé sa carrière de député à la Chambre des communes par la nomination de Nelson Mandela comme citoyen honoraire du Canada en 2001. Il a ensuite été ministre de la Défense sous Jean Chrétien et, sous Paul Martin, ministre des Anciens Combattants, ministre du Revenu national et ministre des Ressources naturelles. Il a aussi présidé le Comité d'examen des dépenses, faisant preuve d'une grande responsabilité financière dans sa gestion du budget. M. McCallum a toujours été un fervent défenseur de l'immigration et, comme ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au cabinet de Justin Trudeau, il a dirigé les efforts d'accueil au Canada de 25 000 réfugiés syriens sur une période de trois mois.

Avant de faire carrière dans le secteur public, il a été économiste principal pour la Banque Royale du Canada, doyen de la faculté des arts de l'Université McGill et, pendant de longues années, professeur d'économie à la University of Manitoba, à la Simon Fraser University, à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université McGill. Dans le milieu universitaire, il est reconnu pour son article sur les « border effects » (effets transfrontaliers) publié en 1995. Au début de 2020, M. McCallum renouera avec ses racines universitaires, car il résidera deux mois en tant qu'éminent visiteur au Queens College de l'Université de Cambridge, université où il a étudié il y quelque 50 années.

« Canadien distingué et accompli, M. McCallum, par son leadership, donne beaucoup de profondeur à notre pratique axée sur les solutions », a déclaré Tim Murphy, membre du comité de direction. « M. McCallum consacrera une partie de son temps à notre groupe d'affaires publiques, McMillan aVantage, et fera bénéficier nos clients de ses précieuses perspectives politiques. »

