Le chef des placements est mis à l'honneur pour son engagement envers la durabilité et l'investissement responsable au Canada

TORONTO, le 25 oct. 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI »), un gestionnaire d'actifs ayant un engagement de longue date en matière d'investissement responsable et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso, a annoncé que John Bai, vice-président principal et chef des placements, a été inscrit sur la liste Clean50 du Canada pour 2023. Monsieur Bai est ainsi mis à l'honneur pour toutes ses contributions visant à faire progresser l'investissement responsable au Canada depuis qu'il est entré au service de NEI en mai 2019.

Les prix Clean50 récompensent les chefs de file du Canada en matière de durabilité, et il peut s'agir d'universitaires, d'entrepreneurs ou de dirigeants d'entreprise. La liste comprend 50 personnes qui travaillent au développement d'une économie sobre en carbone plus propre et plus durable, et les réunit afin d'accélérer la collaboration et de favoriser l'échange d'idées.

« NEI s'efforce d'accroître l'accessibilité et la qualité des fonds d'investissement responsable pour les investisseurs, et le fait de figurer sur la liste Clean50 veut dire beaucoup, a déclaré Monsieur Bai. Cette marque de reconnaissance témoigne vraiment de la qualité de l'équipe de NEI. »

« Le secteur des placements a un rôle essentiel à jouer pour influencer le comportement des entreprises, des conseillers et des investisseurs afin d'atteindre nos objectifs collectifs au chapitre du climat, et je suis à l'affût de toutes les occasions de contribuer grâce à mon expertise et à mes capacités, » a ajouté Monsieur Bai.

Le chef des placements et toute l'équipe ont dirigé la transition de la gamme de fonds de NEI, réalisant d'importants progrès vers l'objectif d'avoir 100 % de mandats d'investissement responsable en moins de trois ans. Ils ont également supervisé la création de la série de quatre fonds d'impact de NEI - une première du genre au Canada - donnant aux Canadiens et aux Canadiennes l'occasion d'avoir une incidence positive mesurable sur la société et l'environnement.

En plus des prix individuels, Clean50 souligne chaque année le travail des chefs de file du Canada en matière de durabilité dans trois autres catégories : les meilleurs projets, les leaders émergents (pour les gens de moins de 35 ans) et l'ensemble des réalisations. Pour obtenir plus de renseignements, notamment la liste de tous les gagnants de cette année et des années précédentes, cliquez ici (en anglais seulement).

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable qui gère plus de 10 milliards de dollars canadiens. Forte de plus de 35 ans d'expérience, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif et est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies depuis plus de 15 ans. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien, qui aide des centaines d'institutions et d'entreprises de détail à obtenir un avantage concurrentiel grâce à une offre exhaustive de services de courtier en valeurs et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Le gestionnaire d'actifs de Patrimoine Aviso, Placements NEI, possède un engagement de longue date en matière d'investissement responsable, et sa société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants d'Aviso offre des services de garde et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en valeurs, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Ayant un actif sous administration et gestion d'environ 100 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

