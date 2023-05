Joëlle Paré-Beaulieu s'empare de la coupe Antidote!

MONTRÉAL, le 11 mai 2023 /CNW/ - À l'occasion de la finale de la Saison de la Coupe Charade, tenue lundi au Club Soda, Joëlle Paré-Beaulieu a reçu la coupe Antidote pour ses performances de la saison 2023. Cette distinction parrainée par Druide informatique souligne l'usage méritoire du français dans le cadre des matchs enlevants qu'organise le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI).

Joëlle Paré-Beaulieu (photo par Najim Chaoui - Arach’Pictures © Théâtre de la LNI) (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

La coupe Antidote a été instaurée en hommage à Yvon Leduc, cofondateur de la LNI et ardent défenseur de la langue française, qui a inspiré des générations d'improvisateurs aux quatre coins de la francophonie. À la fin de chaque match, une étoile Antidote est décernée au joueur ayant fait le meilleur usage du français ; le joueur en ayant récolté le plus au terme de la saison remporte la coupe. En 2023, Joëlle Paré-Beaulieu a été nommée l'étoile Antidote du match lors de trois des cinq rencontres auxquelles elle a participé en saison régulière.

Cette deuxième coupe Antidote s'ajoute au palmarès de Joëlle Paré-Beaulieu, à côté des coupes Charade 2015 et 2022 décernées chaque saison à la meilleure équipe de la LNI, de trois trophées Marcel-Sabourin pour la joueuse la plus appréciée de ses pairs, et du trophée Beaujeu à titre de joueuse la plus étoilée de la saison 2018. À la télévision, on peut la voir dans les séries 5e rang (Radio-Canada) et Chouchou (Noovo). Ses interprétations dans les webséries Souper de filles et La pratique du loisir au Canada lui ont valu des nominations aux prix Gémeaux. Au cinéma, Joëlle s'est fait remarquer dans les productions Qu'est-ce qu'on fait ici? de Julie Hivon (elle fut finaliste au Gala Québec Cinéma 2015 dans la catégorie « Meilleure actrice ») et La femme de mon frère, premier long métrage de la réalisatrice Monia Chokri.

Le Théâtre de la LNI, qui est à la fois un laboratoire et une compagnie phare du théâtre québécois, se consacre à la recherche, à la création et à la transmission en improvisation théâtrale. En plus de ses matchs de la Saison de la Coupe Charade, ses tournées et autres productions, la LNI offre, aux écoles comme aux entreprises, des ateliers, des formations et des spectacles. Ses activités touchent près de 50 000 personnes annuellement.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998