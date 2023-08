TORONTO, le 3 août 2023 /CNW/ - Joe Fresh collabore avec la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) pour créer une collection capsule pour toute la famille, offerte en édition limitée. La collection s'inspire des parcs nationaux canadiens et comprend des articles pour les bébés, les tout-petits, les enfants et les adultes; une partie des recettes sera versée à la SNAP pour soutenir ses efforts de conservation et d'éducation en plein air. La collection complète sera offerte en ligne et dans certains magasins à compter du 10 août 2023.

Depuis 60 ans, la SNAP se concentre sur la conservation de la nature pour lutter contre les pertes de biodiversité et les changements climatiques. Elle est le chef de file canadien en matière de conservation et le seul organisme de bienfaisance qui se consacre à la protection des terres publiques, des eaux douces et des océans canadiens. La SNAP travaille actuellement à protéger au moins 30 % des terres et des océans canadiens d'ici 2030, par l'intermédiaire de campagnes de sensibilisation, de l'éducation publique et de l'engagement fondés sur les connaissances.

« Nous sommes ravies de collaborer avec Joe Fresh pour créer cette première collection, qui aidera à soutenir les initiatives de la SNAP et à sensibiliser davantage notre organisation, déclare Sandra Schwartz, directrice générale nationale de la SNAP. Le fait de profiter d'un partenariat comme celui-ci soutient notre travail afin de protéger de façon permanente les terres, l'eau douce et les océans au Canada, pour mieux soutenir la nature et les gens pour les générations actuelles et futures. »

En tant que marque, Joe Fresh travaille à améliorer ses pratiques grâce à des initiatives en matière de durabilité qui aident à réduire ses impacts sur la planète. Les articles de cette collection ont été fabriqués à partir de matériaux soigneusement choisis, qui contribuent aux efforts de durabilité de la marque, comme le polyester recyclé certifié par le FSC et Better Cotton. La mission de Better Cotton est d'aider les communautés cotonnières à perdurer et à prospérer, tout en protégeant et en restaurant l'environnement.

« Offrir à nos clients des produits de sources plus responsables représente une priorité pour nous chez Joe Fresh, explique Lisa Steele, directrice des communications, Joe Fresh. Le partenariat avec la SNAP offre une excellente occasion pour créer des vêtements faits avec des matériaux qui non seulement réduisent nos impacts sur l'environnement, mais qui célèbrent aussi les paysages du Canada et qui soutiennent une organisation canadienne qui correspond à nos valeurs et à celles de nos clients. »

La collection capsule comprend des articles pour bébés, pour tout-petits, pour enfants et pour adultes, tous dans des styles non genrés, y compris une sélection de molletons confortables, de vêtements de nuit, de vêtements d'extérieur et d'accessoires inspirés de la nature. À l'achat d'articles de cette collection, une partie des recettes à concurrence de 75 000 $ sera versée à la SNAP pour l'aider à poursuivre ses efforts de conservation et ses initiatives d'éducation auprès du public.

Apprenez-en plus sur cette collection en édition limitée et magasinez la capsule complète sur joefresh.com.

À propos de Joe Fresh

Style essentiel. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Joe Fresh confère une touche contemporaine à une garde-robe de tous les jours, par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires ou de chaussures, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les produits Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins de Loblaw, 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 7 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com .

À propos de la Société pour la nature et les parcs du Canada

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) est le seul organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à la protection des terres publiques, de l'eau douce et des océans et qui jouit d'une forte présence nationale et régionale partout au pays. Tout en travaillant d'une façon qui respecte la souveraineté et le leadership des nations autochtones, la SNAP se concentre sur la conservation de la nature pour répondre aux doubles crises de la perte accélérée de biodiversité et des changements climatiques. Leur objectif est qu'au moins la moitié des terres, de l'eau douce et des océans au Canada soient protégés de façon permanente afin de soutenir la nature et les gens pour les générations actuelles et futures. Pour en savoir plus sur la SNAP et sur le travail qu'elle effectue pour protéger le patrimoine naturel du Canada, visitez le site www.snapcanada.org/.

SOURCE Loblaw Companies Limited - Joe Fresh

Renseignements: [email protected]