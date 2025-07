TORONTO, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Joe Fresh et Life at HomeMC font équipe avec Crayola, symbole de créativité, pour une collaboration vibrante et nostalgique. Ensemble, ils lancent une collection de vêtements et d'articles pour la maison en édition limitée, inspirée des couleurs de crayons adorées de Crayola qui ont été retirées du marché et récemment réintroduites pour une courte période, juste à temps pour la rentrée scolaire. Pensez à des nuances comme jaune « Pissenlit », « Bleu blizzard » et « Menthe magique », apportant une touche rétro à des styles modernes amusants. La collection est offerte en ligne et dans certains magasins à travers le pays.

Joe Fresh, Life at HomeMC et Crayola (Groupe CNW/Loblaw Companies Limited - Joe Fresh)

« La couleur est dans l'ADN de Joe Fresh. Nous savions donc que c'était une belle occasion de créer quelque chose de spécial avec nos partenaires à Crayola, une marque emblématique qui aime la couleur autant que nous », explique Meghan Lengyell, vice-présidente, Marketing chez Joe Fresh. « Nous nous sommes inspirés des couleurs de Crayola qui ont été retirées du marché pour créer une collection rafraîchissante et colorée, avec de jolis t-shirts et chandails, ainsi que des sacs à lunch et des contenants pour aliments pratiques qui rendent la rentrée scolaire un peu plus amusante. »

La collection comprend plus de 65 produits pour les adultes, les enfants, les tout-petits et les bébés, tous inspirés par le retour des couleurs de Crayola qui avaient été retirées. Avec des chandails douillets, des survêtements agencés, des t-shirts et bien plus, l'assortiment a de quoi plaire à tout le monde. Grâce à cette collaboration avec la marque contrôlée maison de Loblaw, Life at HomeMC, la collection comprend également des articles de style de vie assortis comme des boîtes à lunch, des sacs à dos, des bouteilles d'eau et des contenants pour aliments, le tout dans des couleurs amusantes et audacieuses.

« Cette collaboration ne se limite pas à la mode : elle représente la célébration et l'ajout de couleurs dans les moments de tous les jours », explique Margot Somerville, directrice des produits, Marketing et communications à Crayola Canada. « Chaque pièce est conçue pour susciter la joie, pour stimuler la créativité et pour que toute la famille se remémore de précieux souvenirs d'enfance. Travailler avec Joe Fresh pour concrétiser cette vision a été une expérience exceptionnelle. »

Prêt à ajouter de la couleur à votre garde-robe? Les articles de la collection Life at HomeMC x Joe Fresh et Crayola, en édition limitée, seront unisexes et offerts en tailles : TTP-TTG pour adultes, P-TG pour enfants, 2-5 ans pour les tout-petits et 0-24 mois pour les bébés. La marchandise Life at HomeMC sera vendue exclusivement en magasin. Consultez ici la liste complète des magasins où vous pouvez acheter la collection.

À propos de Joe Fresh

Style essentiel. Valeur exceptionnelle. Lancée en 2006, la marque Joe Fresh offre un style à la fois moderne et accessible dans des collections complètes pour femmes, hommes et enfants qui conviennent à tous les modes de vie. Joe Fresh confère une touche contemporaine à une garde-robe de tous les jours, par ses articles colorés au fini impeccable et aux détails bien pensés. Qu'il s'agisse de vêtements, d'accessoires ou de chaussures, Joe Fresh offre qualité et style à toute la famille. Au Canada, les produits Joe Fresh sont offerts dans plus de 1 450 magasins de détail, dont plus de 350 magasins de Loblaw, 1 300 magasins de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, 7 boutiques autonomes Joe Fresh et sur le site joefresh.com. Pour en savoir plus, visitez le site joefresh.com.

À propos de Crayola

Que ce soit en fournissant des outils pour envoyer une pieuvre violette sur la lune, en aidant à créer des souvenirs de famille ou en permettant aux enseignants d'intégrer un apprentissage enrichi par les arts en classe, Crayola met sa passion au service des parents et des enseignants pour les aider à élever des enfants pleins de créativité. L'entreprise a su éveiller la créativité chez les enfants depuis plus de 120 ans, créant un vaste portfolio d'outils d'art et de ressources d'apprentissage novateurs, d'activités de bricolage, de jouets et de plateformes numériques, de contenu en prise de vue réelle et d'animation et d'expériences immersives sur site permettant aux enfants de tous âges de colorier leur monde de façon créative. Grâce à son travail, Crayola crée un monde où la créativité innée des enfants est pleinement cultivée jusqu'à l'âge adulte, aidant ainsi tous les enfants à atteindre leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez le site www.Crayola.ca ou joignez-vous à la conversation sur www.Facebook.com/Crayola.

