Jocelyne Thibault reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année à Laval

« Rafraîchissantes et surprenantes, les réalisations artistiques de Jocelyne Thibault s'inscrivent dans une démarche unique, qui interroge le quotidien avec une grande humanité. La profondeur et la sincérité de son engagement, tant envers sa pratique que sa communauté, permet de tisser des liens entre les artistes et la communauté », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

À propos de Jocelyne Thibault

Détentrice d'un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Jocelyne Thibault exerce sa pratique artistique à travers divers médiums, dont la sérigraphie, la linogravure, le livre d'artiste et la sculpture. Elle s'intéresse à la mince frontière qui sépare l'acte créatif de l'acte domestique, ainsi que la manière dont l'action bascule d'un univers à l'autre. Dans son travail, elle étudie également sa relation au temps, qui devient processus et présence tangible.

Ses récents projets explorent le rapprochement des citoyen(ne)s avec l'art actuel. L'œuvre Les Mouvements perpétuels (2019-2020) a été réalisée en cocréation avec 35 Lavalloise(e)s, ainsi que les artistes Cynthia Rousselle et Francine Metthé. Une douzaine d'ateliers, alliant photographie et broderie, organisés avec le Boisé Notre-Dame, l'Entraide Pont-Viau à Laval et l'école Gadbois de Montréal, ont permis la réalisation de cette œuvre textile d'envergure.

Au cours des dernières années, Jocelyne Thibault a également participé à plusieurs expositions collectives, résidences d'artistes et manifestations artistiques. Elle a notamment pris part à trois éditions de l'événement performatif Un artiste ! Qu'est-ce que ça mange en hiver? tenues dans la vitrine de L'Imprimerie centre d'Artistes (2017 et 2018) et dans la serre du Centre de la nature de Laval (2019). Ces événements ont culminé par la création de livres d'artiste, dont l'un a été exposé à l'Atelier Presse-Papier et nommé finaliste au prix Francine-Turcotte. Un autre de ces livres d'artiste sera présenté au Festival del Libro de artista y la pequeña edición de Barcelone au printemps 2021.

Jocelyne Thibault est membre active de L'imprimerie, centre d'artistes, où elle a participé à la fondation et siégé sur le conseil d'administration de 2016 à 2020.

Une capsule vidéo dressant le portrait de Jocelyne Thibault est disponible sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes de ce prix étaient l'artiste multidisciplinaire Félix Boisvert et la danseuse et chorégraphe Shérane Figaro.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv.



À propos de Culture Laval

Fondé en décembre 2014,Culture Laval agit à titre de partenaire privilégié en matière de développement culturel sur le territoire lavallois. Sa mission consiste à rassembler, concerter, représenter, conseiller et accompagner les acteurs du milieu culturel lavallois et leurs partenaires afin de favoriser l'essor de la culture au bénéfice des citoyens, le tout dans une perspective de développement durable.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

