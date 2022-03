Joby prévoit assurer la fabrication et l'exploitation de ses avions, ce qui exigera la formation d'une nouvelle génération de pilotes. Utilisés pour recréer le comportement des appareils dans divers environnements et conditions, les simulations de vol font partie intégrante de la préparation des pilotes qui s'apprêtent à piloter un nouvel appareil.

« CAE jouit d'une excellente réputation dans le domaine des solutions de simulation et de formation au vol », a déclaré Bonny Simi, chef des opérations aériennes et du personnel de Joby. « Nous ne pouvions pas trouver meilleur partenaire pour développer les solutions de formation au vol qui permettront à des milliers de pilotes de Joby d'assurer nos liaisons commerciales chaque jour. »

Joby collabore actuellement avec la Federal Aviation Administration (FAA) pour obtenir son permis de transport aérien (Part 135), mettant en place les processus et les approbations réglementaires nécessaires pour que la société puisse exploiter des liaisons commerciales, en vue d'un lancement prévu en 2024.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Joby pour les aider à concrétiser leur vision pionnière », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Avec plus de 75 ans d'expérience dans la conception, le développement et la fabrication de simulateurs de vol, CAE apportera son vaste savoir-faire des nouveaux aéronefs pour appuyer la certification du dispositif d'entraînement au vol à base fixe et du simulateur de vol eVTOL de Joby auprès de la FAA. »

CAE a récemment annoncé la mise en place de son Projet Résilience, un investissement d'un milliard de dollars canadiens dans les technologies aéronautiques du futur. L'investissement accélère le rôle de CAE en tant que chef de file dans le développement de technologies de bout en bout, le soutien opérationnel et les solutions de formation pour les pilotes d'aéronefs eVTOL et la mobilité aérienne avancée.

Peu bruyant, l'avion eVTOL de Joby est conçu pour s'adapter à la réalité d'un transport aérien quotidien rapide, pratique et sans émission au sein des villes et collectivités du monde entier. L'aéronef électrique de Joby utilise un système de commandes de vol électriques unifié qui est similaire à celui qui se trouve dans les appareils à voilure fixe, ce qui facilitera la transition pour les pilotes.

« Nous pensons que de nombreux pilotes verront Joby comme une excellente perspective de carrière », poursuit Simi. « En plus d'offrir une expérience unique de pilotage sur un appareil respectueux de l'environnement, nous offrirons aux pilotes un horaire prévisible qui leur permettra de rentrer chez eux tous les soirs, un luxe que peu de pilotes professionnels peuvent se permettre. »

À PROPOS DE CAE

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays. www.cae.com

À PROPOS DE JOBY AVIATION

Joby Aviation, Inc. (NYSE:JOBY) est une société californienne de transport qui développe un avion entièrement électrique à décollage et atterrissage vertical, qu'elle prévoit d'exploiter dans le cadre d'un service de taxi aérien rapide, silencieux et pratique à partir de 2024. L'avion affiche une autonomie maximale de 240 km par recharge et peut transporter un pilote et quatre passagers à des vitesses atteignant 320 km/h. Il vise à réduire la congestion urbaine et à accélérer le passage à des modes de transport durables. Fondée en 2009, Joby emploie environ 1 000 personnes et a des bureaux à Santa Cruz, à San Carlos et à Marina (Californie), à Washington (D.C.) et à Munich (Allemagne). Pour en savoir plus : www.jobyaviation.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions concernant la « sphère de sécurité » du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant le développement et les performances de nos appareils, notamment la capacité initiale de notre usine et les perspectives réglementaires; notre plan d'affaires, nos objectifs, nos buts et nos occasions commerciales; et nos prévisions actuelles concernant nos activités, notre situation financière, nos résultats d'exploitation, nos perspectives et nos besoins en capitaux. Sont considérées comme des déclarations prospectives les énoncés qui ne se rapportent pas strictement à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations peuvent inclure des mots tels que « anticiper », « estimer », « prévoir », « projeter », « planifier », « envisager », « croire », « pouvoir », « devoir », « pouvoir avoir », « probable » et d'autres mots et termes de signification similaire, portant sur le moment ou la nature de nos performances opérationnelles ou financières futures ou sur d'autres événements. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à des risques et incertitudes qui peuvent entraîner des écarts avec les résultats réels, notamment : notre historique limité d'exploitation et de pertes antérieures; notre capacité à lancer notre service de covoiturage aérien et la croissance du marché de la mobilité aérienne urbaine en général; le lancement prévu d'un service commercial de transport de passagers à compter de 2024; l'environnement concurrentiel dans lequel nous exerçons nos activités; nos besoins futurs en capitaux; notre capacité à protéger et à faire respecter adéquatement notre politique environnementale; notre capacité à mettre en œuvre et à défendre nos droits de propriété intellectuelle; notre capacité à répondre efficacement à l'évolution des réglementations et des normes relatives à nos avions; notre dépendance à l'égard de fournisseurs et de partenaires de services tiers; nos estimations de la taille du marché et des possibilités de revenus futurs; et d'autres facteurs importants abordés dans la section « Facteurs de risque » de notre déclaration d'enregistrement S-1 (dossier n° 333-260608), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 octobre 2021, et dans d'autres états que nous déposons ou fournissons à la Securities and Exchange Commission. Toutes ces déclarations prospectives traduisent les estimations et les convictions de la direction à la date du présent communiqué de presse. Joby peut décider de mettre à jour ces déclarations prospectives à tout moment dans l'avenir, mais elle décline toute obligation à cet effet même si des événements ultérieurs faisaient évoluer ses vues.

Note aux éditeurs :

Des photos additionnelles seront disponibles à https://www.cae.com/fr/centre-multimedia/

SOURCE CAE INC.

Renseignements: Personnes-ressources : Joby Aviation : Relations avec les investisseurs : [email protected], [email protected], +1-831-201-6006; CAE : Médias : Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale de l'entreprise, +1-514-340-5536, [email protected]; Presse spécialisée : Nathalie Siphengphet, directrice, Marketing et Stratégie, Solutions de formation pour l'aviation civile +1-514-341-2000, poste 2204, [email protected]; Relations avec les investisseurs : Andrew Arnovitz, vice-président principal, Relations avec les investisseurs et Gestion du risque d'entreprise, +1-514-734-5760, [email protected]