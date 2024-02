Edgar Buksevics et Kevin Meikle se joignent à la plateforme de marchés des capitaux de JLL, indiquant une croissance soutenue dans l'Ouest canadien

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 13 février 2024 /CNW/ - JLL a annoncé aujourd'hui la croissance de sa plateforme nationale de marchés des capitaux avec l'embauche de deux vice-présidents directeurs, Edgar Buksevics et Kevin Meikle, parallèlement à une équipe établie appuyant l'ensemble des activités au sein du marché.

L'impressionnante feuille de route d'Edgar Buksevics comprend un portefeuille diversifié de transactions fructueuses partout au Canada. Il a géré et exécuté des mandats pour une vaste gamme de types de propriétés, y compris des immeubles de bureaux, des commerces de détail, des immeubles locatifs, ainsi que des ventes de terrains avant leur aménagement. Ces transactions ont varié en taille, en échelle et en complexité, ce qui démontre encore davantage son expertise et sa capacité à composer avec les différents marchés immobiliers. En tant que conseiller de confiance jouissant d'une excellente réputation, M. Buksevics sera un atout incroyable pour JLL au sein du marché de l'Ouest canadien.

En plus de travailler à la vente de produits de placement en Colombie-Britannique, il conseillera ses clients sur la création de coentreprises et le jumelage de capitaux pour de nouveaux projets.

Kevin Meikle possède une expérience incomparable en matière d'investissement immobilier, de coentreprises et de structure de financement. Dans le cadre de ses fonctions précédentes, M. Meikle a géré de main de maître l'équipe du service des ventes de placement, supervisant les transactions dans différentes catégories d'actifs immobiliers, y compris les espaces de bureau, le commerce de détail, l'industrie et le développement. Il a également joué un rôle clé dans la prestation de conseils stratégiques sur la structure de la dette, les titres de participation et les actions, ainsi que sur les ventes à terme de projets.

Vancouver est un marché canadien clé pour les clients et les partenaires de JLL, et la connectivité et la continuité des services de l'équipe avec la plateforme ne feront qu'améliorer l'offre et le positionnement de l'entreprise sur le marché.

« L'arrivée d'Edgar et de Kevin au sein de notre équipe nationale des marchés des capitaux cadre parfaitement avec la vision stratégique de JLL qui consiste à attirer les meilleurs chefs de file de l'industrie qui sont déterminés à offrir une valeur et des possibilités exceptionnelles à leurs clients », a déclaré Matt Picken, directeur général et chef, Marchés des capitaux, JLL Canada. « Grâce à leur expertise combinée et à leur connaissance approfondie du marché, nos clients seront mieux outillés et disposeront des renseignements et du soutien nécessaires pour atteindre leurs objectifs immobiliers de façon efficace. »

« Je suis ravi de faire partie de JLL et d'apporter une contribution précieuse à une plateforme dynamique et étendue qui favorise la collaboration et met fortement l'accent sur la satisfaction de la clientèle », a déclaré Edgar Buksevics. « En exploitant les forces et les connaissances de nos équipes locales ainsi que les capacités étendues de notre réseau national, nous offrirons des solutions et une valeur inégalées à nos clients. »

Le service des marchés des capitaux de JLL est un fournisseur mondial complet de solutions de capital pour les investisseurs immobiliers et les occupants. Grâce à ses connaissances approfondies du marché local et des investisseurs internationaux, l'entreprise offre les meilleures solutions à ses clients, qu'il s'agisse de conseils en placement et en vente, de conseils sur la dette, de conseils sur les actions ou de restructuration du capital. L'entreprise compte plus de 3 000 spécialistes des marchés des capitaux dans le monde entier et exploite des bureaux dans près de 50 pays.

À propos de JLL Depuis plus de 200 ans, JLL (NYSE : JLL), une importante société mondiale de gestion de placements et d'immobilier commercial, a aidé ses clients à acheter, construire, occuper, gérer et investir dans une variété de propriétés commerciales, industrielles, hôtelières, résidentielles et de détail. Nous sommes une entreprise figurant au palmarès Fortune 500® dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 20,9 milliards de dollars et qui exerce ses activités dans plus de 80 pays du monde entier, et nos plus de 105 000 employés offrent la puissance d'une plateforme mondiale combinée à l'expertise locale. Animés par notre objectif de façonner l'avenir de l'immobilier pour créer un monde meilleur, nous aidons nos clients, nos gens et nos collectivités à « SEE A BRIGHTER WAY ». JLL est la marque de commerce et une marque de commerce déposée de Jones Lang LaSalle Incorporated. Pour tout complément d'information, consultez le jll.com.

